Menhan Turkiye: KTT NATO di Ankara akan jadi titik balik penting bagi aliansi

Menhan Turkiye menilai KTT NATO di Ankara pada awal Juli mendatang akan menjadi momentum penting yang menentukan arah strategis aliansi dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks

Menhan Turkiye: KTT NATO di Ankara akan bentuk arah strategis masa depan NATO Menhan Turkiye menilai KTT NATO di Ankara pada awal Juli mendatang akan menjadi momentum penting yang menentukan arah strategis aliansi dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks

Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Güler mengatakan KTT NATO yang akan digelar di Ankara pada 7-8 Juli mendatang akan menjadi titik balik penting bagi aliansi dalam menghadapi tantangan keamanan global yang semakin kompleks.

Dalam keterangannya kepada wartawan Turki di Brussel, Güler menyatakan KTT tersebut tidak hanya dipandang sebagai pertemuan para pemimpin negara anggota, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk menentukan arah masa depan NATO.

"Kami memandang KTT NATO di Ankara bukan sekadar pertemuan para pemimpin. Kami menilai pertemuan ini akan menjadi titik balik penting yang menunjukkan tekad NATO untuk beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang terus berubah serta membentuk arah strategis aliansi ke depan," kata Güler.

Güler berada di Brussel untuk menghadiri Pertemuan Menteri Pertahanan NATO dan Kelompok Kontak Pertahanan Ukraina menjelang KTT Pemimpin NATO di Ankara. Dalam berbagai pertemuan tersebut, isu mengenai postur pencegahan dan pertahanan NATO, dukungan bagi Ukraina, serta berbagai tantangan keamanan lainnya menjadi agenda utama pembahasan.

Ia menjelaskan bahwa Turkiye terus berada di antara lima negara penyumbang kekuatan terbesar bagi NATO serta berkomitmen meningkatkan kemampuan pertahanan dan mencapai target belanja pertahanan sebesar lima persen yang disepakati aliansi.

Menurut Güler, NATO saat ini menghadapi salah satu lingkungan keamanan paling rumit dalam sejarahnya, mencakup ancaman konvensional, ancaman hibrida, serangan siber, terorisme, risiko keamanan energi, hingga ketidakstabilan regional.

Ia menegaskan bahwa Turkiye bukan hanya salah satu pusat geografis NATO, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari kapasitas strategis dan operasional aliansi tersebut.

Güler menilai penyelenggaraan KTT NATO di Ankara merupakan cerminan dari kontribusi militer, pengalaman operasional, dan kapasitas Turkiye dalam menciptakan keamanan di kawasan. Ia juga menyebut diplomasi kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang efektif, kredibel, dan berorientasi hasil sebagai salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan KTT tersebut.

"Turkiye memiliki posisi istimewa di dalam aliansi karena pendekatannya yang berkontribusi pada penyelesaian krisis, menjaga jalur dialog tetap terbuka, dan mendukung stabilitas kawasan," ujarnya.

Güler mengatakan Turkiye ingin memperkuat persatuan dan solidaritas NATO, menegaskan komitmen bersama terhadap keamanan kawasan Euro-Atlantik, serta berkontribusi pada pengembangan visi strategis yang membuat aliansi lebih siap menghadapi ancaman masa depan.

Ia juga menekankan bahwa industri pertahanan Turkiye yang semakin maju tidak hanya berkontribusi terhadap keamanan nasional, tetapi juga memperkuat pertahanan kolektif NATO.

"Industri pertahanan yang kuat berarti daya tangkal yang kuat dan NATO yang kuat," kata Güler.

Menurutnya, Forum Industri Pertahanan yang akan digelar bersamaan dengan KTT NATO di Ankara akan memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kerja sama industri pertahanan antarnegara anggota aliansi.

Güler menambahkan bahwa Turkiye merupakan anggota NATO yang kuat dan disegani serta memiliki angkatan bersenjata terbesar kedua di dalam aliansi. Ia menegaskan bahwa Turkiye terus berkontribusi aktif dalam seluruh tugas utama NATO, mulai dari pendidikan militer, latihan, operasi hingga kegiatan komando dan kendali.

Terkait perang Rusia-Ukraina, Güler menyatakan bahwa konflik tersebut berdampak langsung terhadap arsitektur keamanan Eropa, keamanan energi, jalur perdagangan global, dan agenda keamanan NATO. Ia menegaskan bahwa Turkiye tetap menjalankan kebijakan yang seimbang, berprinsip, dan konstruktif sejak awal perang serta terus menerapkan Konvensi Montreux guna menjaga stabilitas Laut Hitam.

Mengenai perkembangan di Timur Tengah, Güler menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik serta menyatakan kesiapan Turkiye membantu operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz apabila diperlukan.

Ia juga menegaskan bahwa Turkiye siap mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan menjaga keamanan maritim dan keselamatan navigasi sesuai dengan hukum internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Güler mengkritik perjanjian yang ditandatangani Prancis dan Administrasi Siprus Yunani terkait kerja sama militer, dengan menyebutnya sebagai langkah yang tidak memiliki legitimasi, mengganggu keseimbangan sensitif kawasan, dan bertentangan dengan hukum internasional.

Ia menegaskan bahwa Turkiye akan terus menjalankan hak dan tanggung jawabnya sebagai negara penjamin di Siprus serta tidak akan membiarkan perkembangan apa pun yang mengancam keamanan Republik Turki Siprus Utara (TRNC).

Menutup pernyataannya, Güler menegaskan bahwa Turkiye kini berada di pusat arsitektur keamanan kawasan dan bukan lagi di pinggiran.

"Saat masa depan NATO dibentuk, Turkiye bukan negara yang hanya menyaksikan dari jauh, melainkan salah satu sekutu utama yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan, memikul tanggung jawab, dan menghasilkan keamanan," ujarnya.