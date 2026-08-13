CIA ragukan intelijen Israel soal ancaman Iran terhadap Trump di Turkiye

Seorang pejabat AS mempertanyakan tingkat keseriusan dugaan ancaman tersebut dengan merujuk pada pengerahan puluhan ribu personel keamanan Turkiye selama penyelenggaraan KTT NATO

CIA ragukan intelijen Israel soal ancaman Iran yang picu pergantian pesawat Trump di Turkiye Seorang pejabat AS mempertanyakan tingkat keseriusan dugaan ancaman tersebut dengan merujuk pada pengerahan puluhan ribu personel keamanan Turkiye selama penyelenggaraan KTT NATO

Badan Intelijen Pusat AS (CIA) memiliki tingkat keyakinan rendah terhadap informasi intelijen Israel mengenai dugaan ancaman pembunuhan oleh pihak Iran terhadap Presiden Donald Trump, yang memicu operasi keamanan luar biasa saat ia meninggalkan Turkiye bulan lalu.

The Washington Post pada Rabu melaporkan, mengutip pejabat dan mantan pejabat AS yang mengetahui informasi intelijen tersebut, bahwa analis CIA tidak menganggap informasi yang diberikan Israel cukup meyakinkan dan telah menyampaikan keraguan mereka kepada pejabat pemerintahan Trump.

Seorang pejabat AS menggambarkan informasi tersebut sebagai “berasal dari Israel, bukan dihasilkan AS, dan dinilai memiliki tingkat keyakinan rendah,” menurut laporan itu.

Keraguan terhadap informasi intelijen tersebut memberikan gambaran baru mengenai langkah-langkah keamanan ketat yang diterapkan ketika Trump meninggalkan Ankara setelah menghadiri KTT NATO pada 8 Juli.

The Washington Post sebelumnya melaporkan Trump secara diam-diam dipindahkan dari pesawat Air Force One lama ke pesawat ketiga setelah muncul kekhawatiran mengenai apakah pesawat Boeing 747-8 baru yang diberikan Qatar kepada AS memiliki perlindungan keamanan yang memadai untuk penerbangan tersebut.

Trump dilaporkan dibawa dari pesawat Air Force One di bandara menuju pesawat militer C-32A dengan menggunakan truk katering bandara.

Trump bersama sekelompok kecil stafnya kemudian terbang menuju pangkalan udara Mildenhall di Inggris dengan pesawat yang dikawal jet tempur F-16.

Gedung Putih tidak secara langsung menjawab pertanyaan mengenai penilaian intelijen tersebut.

Seorang pejabat AS mengatakan Trump telah menghadapi berbagai ancaman, termasuk dari Iran, dan seluruh langkah yang diperlukan telah diambil untuk melindunginya.

“Seperti yang telah dikatakan presiden, ia menghadapi banyak ancaman terhadap nyawanya, termasuk dari Iran, dan setiap langkah diambil untuk memastikan keselamatannya,” kata seorang pejabat AS dalam pernyataan yang dikutip laporan tersebut.

“Misi utama Secret Service Amerika Serikat adalah melindungi presiden, dan mereka berhasil menjalankannya.”

CIA menolak berkomentar, sementara Kedutaan Besar Israel di Washington tidak segera menanggapi permintaan surat kabar tersebut untuk memberikan perincian.

Terlepas dari keraguan mengenai informasi intelijen itu, para pejabat AS mengatakan Secret Service pada akhirnya memutuskan bahwa potensi ancaman tersebut memerlukan langkah pencegahan luar biasa.

“Secret Service telah mengalami tiga insiden nyaris membahayakan presiden ini, sehingga mereka tidak mau mengambil risiko,” kata seorang pejabat kepada The Washington Post.

Trump pada Selasa mengatakan keputusan menggunakan pesawat lain dibuat oleh Secret Service.

“Ini benar-benar tergantung pada Secret Service. Saya hanya mengikuti apa yang mereka ingin lakukan,” kata Trump, menurut laporan tersebut.

“Mereka ingin saya menggunakan penerbangan berbeda, pesawat berbeda, dengan tingkat keamanan yang sama ... Saya melakukan apa yang mereka katakan.”

Keraguan yang dilaporkan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai alasan Israel membagikan informasi intelijen itu kepada Washington dan apakah informasi tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai peringatan atau juga bertujuan memengaruhi kebijakan AS.

Menurut The Washington Post, sejumlah pejabat dan mantan pejabat intelijen AS menilai laporan intelijen Israel tersebut mungkin sebagian dimaksudkan untuk memengaruhi pengambilan keputusan Trump dan pendekatan Washington terhadap kawasan.

Israel memandang Iran sebagai ancaman keamanan regional paling mendesak, sementara negara itu juga menyampaikan kekhawatiran mengenai Turkiye serta hubungan yang semakin dekat antara Trump dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, menurut laporan surat kabar tersebut.

Informasi itu “sesuai dengan pola lebih luas dalam laporan intelijen Israel yang oleh sejumlah pejabat dinilai dirancang tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membentuk pengambilan keputusan presiden,” kata seorang mantan pejabat yang mengetahui persoalan tersebut.

Laporan itu juga menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendapat pengarahan mengenai informasi intelijen Israel dan rencana operasi Secret Service.

Namun, menurut mantan pejabat yang dikutip The Washington Post, Rubio tetap menaiki pesawat Air Force One lama tersebut.

Pejabat AS lainnya mempertanyakan seberapa serius dugaan ancaman tersebut dengan menunjuk pada puluhan ribu personel keamanan Turkiye yang dikerahkan untuk KTT NATO.