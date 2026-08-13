Inflasi tahunan AS turun ke level terendah dalam empat bulan terakhir, sementara inflasi inti mencapai level terendah sejak Februari sebesar 2,5% secara tahunan

Inflasi AS tekan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed, pasar tetap waspadai Timur Tengah Inflasi tahunan AS turun ke level terendah dalam empat bulan terakhir, sementara inflasi inti mencapai level terendah sejak Februari sebesar 2,5% secara tahunan

Data inflasi Amerika Serikat (AS) yang moderat mendorong sentimen positif di pasar global, tetapi ketidakpastian mengenai perundingan AS-Iran dan masa depan Selat Hormuz membatasi optimisme investor.

Indeks harga konsumen (IHK) AS naik 0,1% secara bulanan dan 3,4% secara tahunan pada bulan lalu, sesuai dengan perkiraan.

Laju penurunan harga energi melambat dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi tren penurunan tetap berlanjut. Inflasi tahunan turun ke level terendah dalam empat bulan terakhir, sementara inflasi inti mencapai level terendah sejak Februari sebesar 2,5% secara tahunan.

Analis mengatakan tren perlambatan inflasi mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed).

Berdasarkan perkiraan pasar uang, probabilitas Fed menaikkan suku bunga pada September turun menjadi di bawah 50%, sementara ekspektasi kenaikan suku bunga hingga akhir tahun juga melemah.

Inflasi konsumen AS dapat terus melambat karena penurunan biaya energi selama langkah-langkah menuju perdamaian di Timur Tengah memperoleh momentum dan risiko geopolitik di Selat Hormuz mereda.

Rilis Indeks Harga Produsen (IHP) AS pada Kamis dapat meningkatkan volatilitas pasar.

AS dan Iran perpanjang gencatan senjata

Sementara itu, Pakistan mengatakan AS dan Iran dilaporkan telah sepakat memperpanjang gencatan senjata 60 hari berdasarkan Perjanjian Islamabad yang dijadwalkan berakhir pada 17 Agustus.

Sumber pemerintah Pakistan mengatakan kepada Anadolu bahwa kedua pihak telah menyampaikan persetujuan mengenai perpanjangan tersebut kepada para mediator, sementara pembicaraan mengenai durasi perpanjangan gencatan senjata setelah berakhirnya Perjanjian Islamabad masih berlangsung.

Presiden AS Donald Trump baru-baru ini mengatakan Washington memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz.

Ia juga mengeklaim media Iran berbohong mengenai situasi yang sedang berlangsung di kawasan dan inflasi “300%” di negara tersebut semakin memburuk.

Sebagai tanggapan, Teheran mengatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka kembali hingga persyaratan mereka dipenuhi.

AI dorong kenaikan saham teknologi

Harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah AS sedikit turun setelah perkembangan tersebut, sementara laporan keuangan perusahaan menunjukkan permintaan yang kuat terhadap kecerdasan buatan (AI), mendorong kenaikan saham teknologi.

Saham perusahaan komputasi awan CoreWeave naik 19,3% setelah pendapatannya pada kuartal kedua hampir dua kali lipat.

Saham Supermicro melonjak 19,02% setelah laporan keuangannya melampaui ekspektasi.

Saham perusahaan teknologi lain yang terkait dengan AI juga menguat, dengan Nvidia naik 3%, Micron Technology 4,9%, dan Oracle 5,4%.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun turun dua basis poin menjadi 4,68%. Namun, ketidakjelasan situasi di Timur Tengah dan ketidakpastian mengenai arah kebijakan suku bunga Fed membuat Indeks Dolar AS melanjutkan penguatan selama tiga hari perdagangan berturut-turut.

Indeks Dolar AS naik 0,1% menjadi 99,9 dan sempat melampaui level 100 pada Rabu, kemudian diperdagangkan naik 0,1% di level 100 pada Kamis.

Harga emas turun 0,3% menjadi 4.394 dolar AS per ons karena penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi yang tetap tinggi, sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 0,3% menjadi 88,7 dolar AS per barel.

Indeks S&P 500 naik 0,26% dan Nasdaq menguat 0,54%, sementara Dow Jones Industrial Average bergerak datar pada Rabu. Indeks saham AS dibuka bervariasi pada Kamis.

Pasar saham Eropa

Situasi yang kompleks di Timur Tengah, meningkatnya ketegangan Rusia-Ukraina dan tingginya biaya energi memicu aksi jual di pasar saham Eropa, kecuali Italia.

Inflasi tahunan Jerman naik menjadi 2,8% pada Juli akibat kenaikan harga energi.

Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan memiliki probabilitas 80% untuk menaikkan suku bunga pada September karena kekhawatiran inflasi di kawasan.

Meningkatnya ketegangan Rusia-Ukraina di Laut Hitam turut meningkatkan persepsi risiko di pasar setelah Dinas Keamanan Ukraina (SBU) mengatakan dua fregat Rusia dan satu kapal patroli diserang di pangkalan angkatan laut Rusia di Novorossiysk.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan serangan Ukraina di Laut Azov dan Laut Hitam mengganggu ekspor pertanian dan mengancam ketahanan pangan global.

Indeks FTSE 100 Inggris turun 0,1%, CAC 40 Prancis melemah 0,46%, dan DAX 40 Jerman turun 0,23%, sementara FTSE MIB 30 Italia bergerak datar pada Rabu. Indeks saham Eropa dibuka menguat pada Kamis.

Pasar Asia menguat

Sementara itu, pasar saham Asia menunjukkan tren penguatan di tengah inflasi AS yang moderat dan meredanya ekspektasi terhadap kebijakan moneter Fed yang lebih agresif.

IHP Jepang tercatat di bawah perkiraan dengan kenaikan 0,1% secara bulanan dan 7,2% secara tahunan.

Meskipun IHP tahunan berada di bawah perkiraan, angka tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Tokyo berupaya memperkuat dampak intervensi mata uang yang baru-baru ini dilakukan, yang dapat mendukung kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BoJ).

BoJ diperkirakan memiliki probabilitas 75% untuk menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 basis poin pada bulan depan.

Menjelang penutupan perdagangan Kamis, Nikkei 225 Jepang naik 1,6%, Kospi Korea Selatan melonjak 4%, Shanghai Composite China menguat 0,5%, dan Hang Seng Hong Kong naik 0,1%.