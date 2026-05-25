Negosiasi AS-Iran disebut memasuki tahap akhir

Rubio: Kesepakatan AS-Iran mungkin difinalisasi hari ini

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan kesepakatan antara Washington dan Teheran untuk mengakhiri perang dengan Iran kemungkinan dapat difinalisasi “mungkin hari ini”.

“Pekerjaan masih berlangsung. Kami pikir mungkin ada kabar tadi malam, mungkin hari ini,” kata Rubio kepada wartawan di ibu kota India, New Delhi, pada Senin sebelum bertolak ke Agra untuk mengunjungi Taj Mahal.

Rubio mengatakan terdapat “proposal yang cukup solid” terkait pembukaan kembali Selat Hormuz dan dimulainya negosiasi serius dalam jangka waktu terbatas mengenai isu nuklir Iran.

“Ada sesuatu yang cukup kuat di atas meja terkait kemampuan mereka membuka kembali selat, membuat jalur itu kembali terbuka, serta memasuki negosiasi nyata, signifikan, dan terbatas waktu mengenai masalah nuklir,” ujarnya.

“Semoga kami bisa mewujudkannya,” tambah Rubio.

Rubio yang tengah menjalani kunjungan empat hari ke India juga menegaskan Presiden Donald Trump tidak akan terburu-buru membuat kesepakatan yang buruk.

Menurut dia, Washington akan memberikan peluang penuh bagi diplomasi sebelum mempertimbangkan langkah lain.

“Seperti yang dikatakan Presiden Trump, dia tidak terburu-buru dan tidak akan membuat kesepakatan buruk,” kata Rubio.

“Kami akan memberikan setiap kesempatan bagi diplomasi untuk berhasil sebelum mengeksplorasi alternatif lainnya,” tambahnya.