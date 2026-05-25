Gelombang panas ekstrem melanda Eropa barat

Gelombang panas diperkirakan mendorong suhu mendekati 40 derajat Celsius di Eropa barat

Gelombang panas yang melanda Eropa barat diperkirakan terus meningkat pekan ini dengan suhu mendekati 40 derajat Celsius di sejumlah negara seperti Prancis, Portugal, Spanyol, dan Inggris.

Setelah sejumlah rekor suhu pecah pada Kamis dan Jumat lalu di Prancis, badan meteorologi nasional Meteo-France memperkirakan rekor baru masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Cuaca panas diperkirakan semakin intens hingga Kamis dengan suhu mencapai 39 derajat Celsius di Bordeaux, 36 derajat Celsius di Lyon, dan 35 derajat Celsius di Paris.

Portugal juga bersiap menghadapi suhu di atas 30 derajat Celsius di hampir seluruh wilayah negara itu, menurut badan meteorologi nasional IPMA.

Enam distrik di Portugal berada dalam status peringatan cuaca kuning pada Senin akibat prakiraan hujan lebat yang dapat disertai hujan es, badai petir, dan angin kencang.

Di Spanyol, badan meteorologi AEMET mengeluarkan peringatan terkait badai dan suhu yang diperkirakan melampaui 34 derajat Celsius di wilayah pesisir utara.

AEMET menyebut periode “suhu yang luar biasa tinggi untuk waktu seperti sekarang” diperkirakan berlangsung sepanjang pekan.

Inggris juga mengalami gelombang panas dengan suhu hingga 35 derajat Celsius diperkirakan terjadi pada Senin dan Selasa.

Menurut Met Office, rekor suhu tertinggi sepanjang Mei di Inggris yang tercatat pada 1922 berada di angka 32,8 derajat Celsius.