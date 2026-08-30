Turkiye peringati Hari Kemenangan dengan parade kapal perang di Istanbul

Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Burhanettin Duran mengatakan Turkiye terus melangkah sebagai negara yang kuat dan percaya diri dengan mengambil keputusan sendiri serta meningkatkan pengaruhnya di kawasan dan dunia

Turkiye peringati Hari Kemenangan 30 Agustus dengan pesan kemerdekaan dan parade kapal perang Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Burhanettin Duran mengatakan Turkiye terus melangkah sebagai negara yang kuat dan percaya diri dengan mengambil keputusan sendiri serta meningkatkan pengaruhnya di kawasan dan dunia

Turkiye memperingati 104 tahun Hari Kemenangan 30 Agustus dan Hari Angkatan Bersenjata Turkiye pada Minggu dengan pesan tentang semangat kemerdekaan dan persatuan, serta parade 15 kapal Angkatan Laut di Selat Istanbul.

Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turkiye Burhanettin Duran mengatakan negaranya terus melangkah sebagai negara yang kuat dan percaya diri dengan berpegang pada semangat kemerdekaan yang ditunjukkan dalam kemenangan 30 Agustus.

“Hari ini, Turkiye, dengan kekuatan yang diperolehnya dari semangat kemerdekaan yang ditunjukkan pada 30 Agustus, terus melangkah dengan tekad sebagai negara yang kuat dan percaya diri, yang mengambil keputusannya sendiri serta memiliki pengaruh yang semakin besar di kawasan dan dunia,” kata Duran.

Dalam pesan yang dibagikan melalui akun NSosyal untuk memperingati Hari Kemenangan 30 Agustus, Duran mengatakan peringatan tersebut merupakan salah satu manifestasi terkuat dari tekad bangsa Turkiye yang bersatu dan menempatkan kemerdekaan serta masa depannya di atas segala-galanya.

Menurut Duran, melalui kemenangan tersebut, bangsa Turkiye menyatakan kepada seluruh dunia tekadnya untuk menentukan masa depannya sendiri serta mempertahankan keutuhan tanah air dan kemerdekaan dalam kondisi apa pun.

“Hari ini, Turkiye, dengan kekuatan yang diperolehnya dari semangat kemerdekaan yang ditunjukkan pada 30 Agustus, terus melangkah dengan tekad sebagai negara yang kuat dan percaya diri, yang mengambil keputusannya sendiri serta memiliki pengaruh yang semakin besar di kawasan dan dunia,” katanya.

“Di bawah kepemimpinan Presiden kami Recep Tayyip Erdogan, dalam setiap langkah yang kami ambil menuju tujuan Abad Turkiye, kami membawa semangat kemerdekaan dan kesadaran akan tanggung jawab yang diwariskan Perjuangan Nasional kepada masa depan.”

Duran mengatakan pemerintah terus bekerja dengan tekad untuk membawa Turkiye menuju masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera, dan lebih dihormati.

“Pada hari yang bermakna ini, saya mengenang dengan rahmat dan rasa terima kasih seluruh pahlawan Perjuangan Nasional kita, terutama Gazi Mustafa Kemal Ataturk, serta para syuhada yang mengorbankan nyawa demi kemerdekaan tanah air, dan mengenang para veteran kita dengan penuh rasa syukur. Selamat Hari Kemenangan 30 Agustus,” katanya.

Unggahan tersebut juga menyertakan video Presiden Erdogan membacakan puisi karya Yahya Kemal Beyatli berjudul “26 Agustus 1922”, disertai rekaman mengenai Serangan Besar (Büyük Taarruz).

Secara terpisah, Erdogan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Angkatan Bersenjata Turkiye dalam rangka Hari Angkatan Bersenjata Turkiye yang diperingati pada 30 Agustus.

“Saya mengucapkan selamat Hari Angkatan Bersenjata Turkiye 30 Agustus kepada seluruh anggota heroik Angkatan Bersenjata Turkiye, kebanggaan negara kita dan kebanggaan bangsa kita, dengan sejarah gemilang selama 2.235 tahun,” kata Erdogan melalui media sosial.

“Saya memohon kepada Allah agar memberikan keberhasilan kepada para prajurit kita yang heroik dan menyampaikan salam kepada mereka,” tambahnya.

Sementara itu, sebanyak 15 kapal Angkatan Laut Turkiye melakukan parade di Selat Istanbul untuk memperingati 104 tahun Hari Kemenangan.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Istanbul dan Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye tersebut, 15 kapal di bawah Komando Angkatan Laut memasuki Selat Istanbul dari Rumeli Feneri.

Kapal-kapal mulai bergerak pada pukul 09.30 waktu setempat, melintasi rute Besiktas dan Menara Gadis (Kiz Kulesi), sebelum menyelesaikan parade pada pukul 11.30.

Kapal dan perahu milik Komando Penjaga Pantai serta Direktorat Jenderal Keselamatan Pesisir turut mengiringi parade tersebut.

Parade dipimpin TCG Anadolu dan diikuti TCG Savarona, TCG Oruc Reis, TCG Heybeliada, TCG Buyukada, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Giresun, TCG Burgazada, TCG Dolunay, TCG Doganay, TCG Tufan, TCG Amasra, TCG Alemdar, dan TCG Akin.