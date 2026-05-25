Lalu lintas kapal di Selat Hormuz turun 95 persen sejak perang AS-Iran

Jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz turun sekitar 95 persen sejak perang AS-Iran dimulai

Jumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz turun drastis sejak perang antara Amerika Serikat dan Iran dimulai, dengan rata-rata hanya enam kapal per hari yang melintas di jalur strategis tersebut.

Perang pecah setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang kemudian berdampak besar terhadap salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia itu.

Sebelum perang, rata-rata sekitar 100 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari.

Namun, sejak konflik dimulai, jumlah tersebut turun sekitar 95 persen.

Menurut situs pelacak kapal IMF PortWatch, total kapal yang melintasi selat itu mencapai 532 unit dalam periode 28 Februari hingga 17 Mei.

Dari jumlah tersebut, 220 di antaranya merupakan berbagai jenis kapal tanker.

Sekitar 25 persen dari total kapal tanker itu tercatat melintas hanya pada 28 Februari, hari pertama perang dimulai.

Kapal lain yang melintasi selat mencakup kapal kargo umum, kapal kontainer, kapal roll-on/roll-off (ro-ro), dan kapal pengangkut curah kering.

Jumlah kapal yang melintas tercatat sebanyak 218 unit sejak blokade AS diberlakukan di kawasan tersebut.

Meski demikian, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz mulai meningkat dalam sepekan terakhir.

Pejabat Iran mengatakan sekitar 20 hingga 25 kapal per hari melintasi selat itu selama pekan terakhir.