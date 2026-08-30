Presiden Erdogan mengatakan kemenangan 30 Agustus 1922 tidak hanya membuka jalan bagi berdirinya Republik Turkiye, tetapi juga menegaskan tekad bangsa Turki untuk tidak menerima penjajahan

Presiden Turkiye peringati 104 tahun kemenangan dalam Perang Kemerdekaan Presiden Erdogan mengatakan kemenangan 30 Agustus 1922 tidak hanya membuka jalan bagi berdirinya Republik Turkiye, tetapi juga menegaskan tekad bangsa Turki untuk tidak menerima penjajahan

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan pada Minggu memperingati 104 tahun Hari Kemenangan dengan menegaskan bahwa negaranya akan terus membela hak, hukum, keadilan, perdamaian, dan stabilitas meski menghadapi berbagai provokasi.

“Hari ini, dengan bangga kami memperingati 104 tahun Kemenangan Besar, yang tercatat dalam sejarah sebagai ‘Pertempuran Panglima Tertinggi’ dan menjadi tahap terpenting dalam Perjuangan Nasional kami,” kata Erdogan dalam pernyataan yang dibagikan Direktorat Komunikasi melalui platform media sosial Turkiye, NSosyal.

“Saya mengucapkan selamat Hari Kemenangan 30 Agustus kepada bangsa kita tercinta, rakyat Siprus Turki, serta warga negara kita yang tinggal di berbagai negara di seluruh dunia.”

“Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada para tamu terhormat yang turut berbagi kegembiraan dan semangat perayaan ini di perwakilan kami di luar negeri.”

Erdogan mengatakan kemenangan 30 Agustus kembali menegaskan bahwa tanah yang telah menjadi tempat bangsa Turki hidup merdeka selama seribu tahun merupakan “tanah air abadi” mereka.

“Kemenangan Besar, yang juga membuka jalan bagi berdirinya Republik kita, menyatakan kepada seluruh dunia bahwa bangsa kita tidak akan pernah menerima penjajahan, sekaligus membantu mematahkan kepungan imperialisme di kawasan kita,” katanya.

“Tekad, keberanian, dan keteguhan yang kita tunjukkan sebagai sebuah bangsa 104 tahun lalu di tengah berbagai kesulitan tetap menjadi sumber motivasi terkuat kita hingga hari ini.”

Erdogan mengatakan Turkiye, dengan mengambil inspirasi dan kepercayaan diri dari “sejarah gemilangnya”, terus melangkah mantap menuju berbagai tujuannya melalui kisah-kisah keberhasilan di berbagai bidang, mulai dari energi dan industri pertahanan hingga ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan luar negeri.

“Pada saat perang, konflik, krisis, dan ketidakpastian politik meningkat di seluruh dunia, khususnya di kawasan kita, Turkiye menonjol dengan kebijakan proaktif yang berprinsip, tegas, dan berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

“Saya ingin menyampaikan dengan penuh kepuasan bahwa saat ini terdapat sebuah Turkiye yang berupaya mencegah penindasan siapa pun pelakunya, berdiri bersama mereka yang tertindas siapa pun mereka, serta tidak ragu membayar harga bila diperlukan demi perjuangan tersebut.”

Mengutip ungkapan kuno bangsa Turki, Erdogan mengatakan, “Selama langit biru di atas tidak runtuh dan bumi gelap di bawah tidak terbelah, tidak seorang pun akan mampu membuat Turkiye dan bangsa Turki meninggalkan perjuangan mulia mereka.”

“Terlepas dari segala hasutan dan provokasi pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan, kami sebagai negara dan bangsa akan terus membela hak, hukum, keadilan, perdamaian, dan stabilitas,” tambahnya.

Erdogan juga berterima kasih kepada seluruh warga yang, “seperti 104 tahun lalu”, berkontribusi dalam persatuan dan solidaritas untuk membangun Abad Turkiye.

“Pada hari yang bermakna ini, saya juga merangkul dengan penuh kasih seluruh sahabat dan saudara-saudari kita di berbagai penjuru wilayah budaya dan spiritual bersama, yang hatinya berdetak bersama bangsa kita serta berbagi suka dan duka kita,” katanya.

“Pada kesempatan ini, saya mengenang dengan rasa terima kasih Gazi Mustafa Kemal Ataturk, panglima tertinggi Kemenangan Besar, beserta rekan-rekan seperjuangannya. Saya berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa agar memberikan rahmat kepada para syuhada kita, yang kami anggap sebagai penjaga abadi kemerdekaan kita, serta mengenang para veteran kita dengan penuh rasa terima kasih.”

Hari Kemenangan 30 Agustus

Hari Kemenangan menandai pertempuran terakhir di Anatolia barat melawan pasukan Yunani pada 1922 dan dipersembahkan bagi Angkatan Bersenjata Turkiye.

Pasukan Turkiye bertempur dalam Pertempuran Dumlupinar pada 26-30 Agustus di wilayah yang kini menjadi Provinsi Kutahya di Turkiye tengah, saat tentara Yunani yang menyerbu berhasil dikalahkan secara telak.

Pada akhir 1922, seluruh pasukan asing telah diusir dari wilayah-wilayah yang kemudian secara bersama-sama menjadi Republik Turkiye satu tahun setelahnya.