Sejumlah negara NATO blokir proposal peningkatan bantuan militer untuk Ukraina

Sejumlah negara utama anggota NATO memblokir proposal peningkatan bantuan militer untuk Ukraina yang diajukan menjelang KTT NATO mendatang di Ankara, Turkiye.

Laporan surat kabar Inggris The Telegraph menyebut Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan Kanada menolak usulan agar setiap anggota NATO mengalokasikan 0,25 persen produk domestik bruto (PDB) per tahun untuk bantuan militer kepada Ukraina.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte sebelumnya berharap proposal tersebut dapat disepakati sebelum pertemuan puncak aliansi, namun pekan ini mengakui dukungan terhadap rencana itu belum mencukupi.

“Saya rasa usulan ini tidak akan diajukan,” kata Rutte kepada wartawan, menurut laporan The Telegraph.

Proposal tersebut dimaksudkan untuk memastikan anggota NATO memberikan tingkat minimum bantuan militer kepada Kyiv seiring perang Rusia-Ukraina memasuki tahun keempat.

Menurut laporan itu, sedikitnya tujuh negara anggota NATO mendukung inisiatif tersebut, terutama negara-negara yang telah mengalokasikan bantuan militer lebih dari 0,25 persen PDB untuk Ukraina.

Seorang sumber NATO yang tidak disebutkan namanya mengatakan Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan Kanada “tidak terlalu antusias” terhadap gagasan itu.

Karena keputusan NATO harus disetujui secara bulat oleh seluruh anggota, negara-negara yang menolak proposal tersebut dapat menghambat pengesahannya.

Penolakan itu muncul meski Inggris termasuk salah satu penyumbang bantuan militer terbesar bagi Ukraina.

London telah menjanjikan sedikitnya 3 miliar poundsterling atau sekitar 4 miliar dolar AS per tahun untuk bantuan militer bagi Ukraina, namun jumlah itu masih di bawah ambang batas 0,25 persen PDB yang diusulkan.

The Telegraph juga menyebut kritik semakin banyak diarahkan kepada ekonomi besar NATO seperti Prancis, Italia, dan Spanyol karena dinilai belum memberikan kontribusi yang cukup dibanding negara-negara lebih kecil seperti Polandia, Belanda, serta negara Nordik dan Baltik.

Data dari Kiel Institute menunjukkan Polandia dan beberapa negara Nordik serta Baltik telah mengalokasikan bantuan militer kepada Ukraina setara atau melebihi target yang diusulkan.

Rutte sebelumnya mengatakan dukungan terhadap Ukraina “tidak terbagi secara merata di dalam NATO” dan beberapa sekutu “belum mengeluarkan cukup dana” untuk membantu Kyiv.

Laporan itu muncul di tengah perdebatan lebih luas di NATO mengenai pembagian beban dan masa depan dukungan untuk Ukraina, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan bantuan besar baru dari AS dan mendesak sekutu Eropa mengambil tanggung jawab finansial lebih besar.

Juru bicara Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris mengatakan London tetap berdiskusi dengan sekutu NATO mengenai seluruh proposal untuk memastikan aliansi dapat memberikan dukungan terbaik bagi Ukraina.