Rancangan kesepakatan Iran-AS disebut atur pembukaan bertahap Selat Hormuz

Selat Hormuz disebut akan dibuka bertahap dalam rancangan kesepakatan Iran-AS

Rancangan kesepakatan kerangka antara Iran dan Amerika Serikat disebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap, termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan dan pelonggaran blokade laut AS.

Laporan The Washington Post pada Senin dini hari mengutip seorang pejabat Iran anonim yang mengatakan tahap awal pembukaan Selat Hormuz akan melibatkan pencairan aset Iran senilai 12 miliar dolar AS yang dibekukan Amerika Serikat.

Tahap pertama juga mencakup operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz serta pelonggaran blokade AS yang saat ini diberlakukan di kawasan tersebut.

Pejabat Iran itu menegaskan nota kesepahaman yang sedang dibahas bukan merupakan perjanjian nuklir, melainkan komitmen untuk melanjutkan negosiasi mengenai isu-isu nuklir di masa mendatang.

Ia menambahkan pengumuman lebih rinci kemungkinan disampaikan pada Senin.

Perkembangan tersebut muncul ketika Washington dan Teheran membahas nota kesepahaman kerangka yang akan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sambil melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan final guna mengakhiri konflik.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan Selat Hormuz akan dibersihkan dari ranjau dan dibuka kembali selama masa transisi tersebut.

Namun, pejabat itu menyebut hingga Minggu belum ada kesepakatan yang ditandatangani dan masih belum jelas seberapa mengikat kerangka kesepahaman tersebut nantinya.

Seorang diplomat yang mengetahui pembicaraan mengatakan proposal terbaru masih menunggu persetujuan Iran.

Menurut diplomat itu, Iran diwajibkan membuka kembali Selat Hormuz segera setelah penandatanganan nota kesepahaman, dengan lalu lintas pelayaran kembali normal dalam waktu 30 hari.

Proposal tersebut juga menyerukan penghentian operasi militer oleh Iran, AS, dan pihak sekutu di seluruh front, termasuk di Lebanon.

Dalam isu nuklir, Iran disebut akan kembali menegaskan tidak akan mengejar senjata nuklir dan setuju menghapus stok uranium yang diperkaya melalui mekanisme yang disepakati bersama.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan nota kesepahaman itu juga mencakup komitmen Iran untuk tidak memiliki senjata nuklir, termasuk melepaskan apa yang disebutnya sebagai “debu nuklir” yang merujuk pada stok uranium dengan tingkat pengayaan tinggi.

Pejabat tersebut menambahkan kedua pihak akan menggunakan dua bulan ke depan untuk membahas mekanisme pelaksanaan kesepakatan.

Menurut pejabat AS itu, belum jelas kapan Selat Hormuz akan sepenuhnya dibuka kembali, namun kerangka kesepakatan tersebut diharapkan dapat memberi “keringanan bagi keluarga Amerika dalam harga bahan bakar.”

Ia menambahkan blokade AS akan dilonggarkan secara bertahap seiring pembukaan kembali Selat Hormuz dengan pendekatan “percaya tetapi verifikasi.”

Pejabat itu juga mengatakan aset Iran yang dibekukan tidak akan langsung dicairkan dan menegaskan Teheran “tidak akan mendapatkan apa pun sampai mereka memenuhi komitmen.”

Pelonggaran sanksi disebut akan dikaitkan dengan kepatuhan Iran terhadap syarat-syarat utama, termasuk terkait stok uranium yang diperkaya.

Diplomat yang mengetahui pembicaraan menyebut pencairan aset dan pelonggaran sanksi akan bergantung pada implementasi kesepakatan oleh Iran.

Kerangka tersebut juga mencakup penghentian pertempuran di kawasan, sambil tetap mempertahankan hak Israel untuk “bertindak terhadap ancaman yang dianggap segera.”