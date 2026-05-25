Pengungsi Palestina tuntut bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza

Krisis pangan memburuk, warga Palestina gelar aksi protes di Gaza Ribuan keluarga di Gaza disebut sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup

Puluhan pengungsi warga Palestina di Gaza menggelar aksi protes di tengah pada Minggu untuk menuntut dibukanya kembali perbatasan dan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa pembatasan di tengah krisis kelaparan yang semakin memburuk akibat blokade Israel.

Para demonstran membawa bendera Palestina dan poster yang mengecam memburuknya kondisi hidup serta kekurangan pangan di Jalur Gaza.

Mereka juga menuntut akses tanpa hambatan terhadap makanan dan obat-obatan bagi warga sipil.

Koordinator dan juru bicara komite suku dan masyarakat di Kamp Pengungsi Al-Bureij, Ali Al-Shashniya, mengatakan warga Gaza menghadapi kondisi kemanusiaan yang semakin sulit akibat blokade berkepanjangan dan kelangkaan pangan.

Menurut dia, ribuan keluarga dan pengungsi kini sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia memperingatkan situasi kemanusiaan dapat semakin memburuk apabila pembatasan terhadap pengiriman bantuan terus berlanjut.

Pengungsi asal Gaza utara Hassan Rayyan mengatakan ribuan keluarga kehilangan rumah dan sumber penghasilan selama perang antara Israel dan Hamas.

“Kami ingin hidup dengan bermartabat. Kami kehilangan rumah dan kondisi kemanusiaan kami menjadi sangat sulit,” katanya kepada Anadolu.

Sejumlah demonstran membawa panci kosong sebagai simbol memburuknya krisis pangan yang dihadapi keluarga Palestina di Gaza.

Aksi protes berlangsung di tengah masih adanya pembatasan akses bantuan dan keterlambatan pelaksanaan poin-poin penting gencatan senjata, termasuk pembukaan kembali perlintasan Gaza.

Menurut Program Pangan Dunia (WFP), sekitar 1,6 juta warga Gaza atau 77 persen populasi menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang parah.

Jumlah tersebut mencakup lebih dari 100.000 anak-anak serta 37.000 perempuan hamil dan menyusui.

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut lebih dari 880 orang tewas dan lebih dari 2.645 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas diumumkan pada 10 Oktober 2025.

Perjanjian itu dimaksudkan untuk menghentikan perang Israel di Gaza yang selama dua tahun telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, melukai lebih dari 172.000 lainnya, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil sejak Oktober 2023.