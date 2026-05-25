Ketua parlemen dan menlu Iran kunjungi Qatar bahas kesepakatan dengan AS

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Doha, Qatar, untuk melakukan pembicaraan terkait upaya mengakhiri konflik antara Teheran dan Washington.

Media pemerintah Iran pada Senin melaporkan kunjungan delegasi tingkat tinggi tersebut merupakan bagian dari upaya diplomatik yang dimediasi Pakistan.

Menurut kantor berita resmi IRNA, delegasi Iran akan menggelar konsultasi dengan pejabat senior Qatar mengenai berbagai aspek negosiasi untuk mengakhiri konflik.

Ketegangan kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari.

Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, serta menutup Selat Hormuz.

Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan dan kemudian diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Sabtu, Trump mengatakan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik “sebagian besar telah dinegosiasikan” dan tinggal menunggu finalisasi.