Rusia mengklaim pasukannya merebut desa Dobropasove di wilayah Dnipropetrovsk

Rusia klaim kuasai permukiman lain di tenggara Ukraina

Rusia mengklaim pasukannya kembali merebut satu permukiman di wilayah tenggara Ukraina di tengah pertempuran yang masih berlangsung.

Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataannya di Telegram pada Senin mengatakan desa Dobropasove di wilayah Dnipropetrovsk telah berada di bawah kendali Moskow.

Pihak berwenang Ukraina belum memberikan komentar terkait klaim tersebut.

Verifikasi independen juga masih sulit dilakukan karena perang yang terus berlangsung.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pasukan Rusia telah merebut sekitar 80 permukiman sepanjang 2026.

Menurut Lavrov, sebanyak 35 permukiman direbut hanya selama Maret dan April.

“Proses ini masih berlangsung,” kata Lavrov.