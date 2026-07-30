AS luncurkan serangan baru ke Iran, CENTCOM sebut sebagai aksi balasan

Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran pada Rabu malam setelah CENTCOM menyatakan langkah tersebut merupakan balasan atas dugaan upaya serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah

Militer AS lancarkan serangan ke Iran usai dugaan upaya serangan terhadap pasukannya Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran pada Rabu malam setelah CENTCOM menyatakan langkah tersebut merupakan balasan atas dugaan upaya serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah

Militer Amerika Serikat melancarkan serangan baru terhadap Iran pada Rabu malam sebagai respons atas dugaan upaya serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di kawasan Timur Tengah, menurut Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM).

Dalam pernyataan yang diunggah melalui platform X, CENTCOM mengatakan serangan dimulai pada pukul 20.00 waktu setempat.

"Pasukan Amerika Serikat mulai melancarkan serangan terhadap Iran pada pukul 20.00 ET hari ini. Serangan ini merupakan respons yang kuat atas upaya serangan Iran kemarin terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di Timur Tengah," demikian pernyataan CENTCOM.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan memberikan respons yang "sangat keras" menyusul serangan pesawat nirawak yang menghantam kapal tanker gas alam cair (LNG) milik Amerika Serikat di Mesir.

"Kami akan menghantam mereka dengan sangat keras karena sekarang giliran kami untuk menyerang. Mereka tahu itu akan datang," kata Trump.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Washington telah melancarkan sejumlah serangan terhadap Iran, sementara Teheran membalas dengan menargetkan fasilitas dan peralatan militer Amerika Serikat di berbagai negara di kawasan tersebut.