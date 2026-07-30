Iran tegaskan akan membalas usai serangan besar AS

Iran kembali mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah serangan semalam, dengan IRGC menegaskan tidak akan membiarkan campur tangan pihak asing di Selat Hormuz

Iran ancam balas serangan AS, IRGC tegaskan kuasai Selat Hormuz Iran kembali mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah serangan semalam, dengan IRGC menegaskan tidak akan membiarkan campur tangan pihak asing di Selat Hormuz

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada Kamis menegaskan akan membalas serangan Amerika Serikat "hari ini" setelah Washington melancarkan gelombang serangan terhadap Iran pada malam sebelumnya.

IRGC juga menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh angkatan lautnya.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Iran, IRNA, IRGC menyatakan Selat Hormuz merupakan wilayah Iran dan berada di bawah pengawasan penuh Angkatan Laut IRGC.

"Selat Hormuz adalah wilayah kami, dan pasukan pemberani Angkatan Laut IRGC mengendalikannya dengan tegas," demikian bunyi pernyataan tersebut.

IRGC menambahkan bahwa "tidak ada pihak asing yang datang dari ribuan kilometer jauhnya" akan diizinkan mencampuri urusan di kawasan tersebut.

"Dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, pihak yang melakukan agresi akan dihukum hari ini," lanjut pernyataan itu.

Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan "gelombang besar" serangan terhadap Iran sebagai respons atas dugaan upaya serangan rudal yang menargetkan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah.