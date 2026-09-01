Iran klaim kendalikan penuh Selat Hormuz, larang AS gunakan jalur selatan

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengeklaim Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata Iran dan mengatakan Teheran telah menggagalkan upaya AS meloloskan sejumlah kapal

Ketua Parlemen Iran: Selat Hormuz sepenuhnya dalam kendali angkatan bersenjata Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengeklaim Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata Iran dan mengatakan Teheran telah menggagalkan upaya AS meloloskan sejumlah kapal

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata Iran dan mengatakan Teheran tidak akan mengizinkan Amerika Serikat (AS) menggunakan jalur selatan selat tersebut untuk meloloskan kapal-kapalnya.

Ghalibaf menyampaikan pernyataan mengenai perkembangan terbaru di Selat Hormuz melalui sebuah rekaman video yang diunggah di akun media sosialnya.

“Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata kami,” kata Ghalibaf, seraya mengeklaim AS telah berupaya meloloskan sejumlah kapal melalui selat tersebut.

“AS mencoba meloloskan beberapa kapal melalui selat seperti pencuri dan penyelundup, tetapi mereka menghadapi intervensi angkatan bersenjata kami,” katanya.

Ghalibaf mengeklaim serangan terbaru AS terhadap Iran terjadi karena Teheran “menggunakan kekuatannya” di Selat Hormuz dan mengatakan Iran telah memberikan “balasan keras” terhadap serangan tersebut.

“Jika kendali selat berada di tangan AS, mengapa mereka harus terus mengulanginya setiap hari dan menyerang pulau-pulau kami?” katanya.

Iran larang penggunaan jalur selatan Selat Hormuz

Ghalibaf mengeklaim AS telah memberikan jaminan kepada sejumlah kapal bahwa mereka dapat melewati Selat Hormuz, tetapi kapal-kapal tersebut kemudian diserang.

“Bertentangan dengan kesepakatan, AS mencoba menggunakan jalur selatan selat. Kami tidak akan mengizinkannya,” katanya.

Menurut Ghalibaf, sebelum perang sedikitnya 120 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari.

“Bahkan jika satu atau dua kapal dapat melewati selat, hal itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelum perang,” ujarnya.

Ghalibaf juga mengeklaim pengelolaan Iran atas Selat Hormuz tidak bertentangan dengan hukum internasional dan mengatakan negaranya telah mencapai kemajuan militer setara 10 tahun hanya dalam 15 bulan terakhir.

Dia mengatakan serangan terhadap pangkalan-pangkalan AS di berbagai negara setelah gencatan senjata memiliki “makna strategis” dan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kemampuan rudal Iran tidak dapat dihalangi oleh musuh.

Ghalibaf: Blokade laut AS berarti perang militer

Ghalibaf kembali menegaskan bahwa blokade laut merupakan bentuk “perang militer.”

Dia mengatakan pihak yang disebutnya sebagai musuh berupaya memicu demonstrasi di dalam Iran bersamaan dengan aksi teror dan serangan militer jangka pendek sebagai bagian dari “perang hibrida.”

Ghalibaf mengatakan kebijakan Republik Islam Iran, sesuai arahan pemimpin negara Mojtaba Khamenei, adalah memenuhi persyaratan dalam kesepakatan yang telah dibuat.

“Persatuan sosial adalah kebaikan sosial terpenting yang harus kita anjurkan satu sama lain. Saya meminta seluruh politisi dari semua kalangan untuk mengesampingkan perbedaan,” katanya.

“Dengan menunjukkan kekuatan kami, kami akan membuat musuh menerima logika kami dan kami tidak akan pernah menyerah, baik secara militer maupun politik,” tambah Ghalibaf.