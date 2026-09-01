Iran: Pendekatan AS dalam negosiasi tidak akan berhasil

Iran menuduh AS salah memahami negosiasi sebagai upaya untuk mendikte dan mengatakan pendekatan tersebut tidak akan menghasilkan kemajuan dalam hubungan dengan Teheran

Iran tuding AS ubah negosiasi menjadi upaya mendikte Iran menuduh AS salah memahami negosiasi sebagai upaya untuk mendikte dan mengatakan pendekatan tersebut tidak akan menghasilkan kemajuan dalam hubungan dengan Teheran

Iran pada Selasa menuduh Amerika Serikat (AS) menganggap negosiasi sebagai sarana untuk mendikte dan menegaskan pendekatan semacam itu tidak akan berhasil terhadap Teheran, di tengah masih tingginya ketegangan antara kedua negara.

“Amerika telah salah memahami konsep negosiasi sebagai tindakan mendikte, sesuatu yang jelas tidak akan berhasil terhadap Iran,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei dalam konferensi pers yang disiarkan televisi.

Baqaei menuduh Washington bertindak dengan “itikad buruk” dan tidak memiliki kejelasan dalam pendekatannya terhadap Iran. Dia mengatakan AS telah terjebak dalam apa yang disebutnya sebagai kesalahan strategis.

“Selama mereka bertindak dengan cara seperti ini, mereka tentu tidak akan memperoleh hasil apa pun selain apa yang telah mereka dapatkan sejauh ini,” katanya.

Menyinggung serangan AS baru-baru ini terhadap Pulau Kharg di Iran, Baqaei mengatakan Washington telah berulang kali melakukan tindakan yang dianggap Teheran sebagai agresi dan memperingatkan pasukan Iran akan merespons setiap serangan lebih lanjut.

Dia juga menuduh AS melanggar Memorandum Saling Pengertian Islamabad yang menurutnya ditandatangani pada tingkat tertinggi oleh Presiden AS Donald Trump.

“Tanda tangan presiden AS tercantum dalam memorandum saling pengertian Islamabad,” kata Baqaei.

Menurut dia, Washington telah menerima sejumlah komitmen berdasarkan kesepakatan tersebut, tetapi memutuskan untuk melanggarnya sekitar tiga pekan setelah penandatanganan.

Baqaei mengatakan Teheran akan menentukan langkah selanjutnya terkait kesepakatan tersebut berdasarkan perkembangan situasi.

Dia juga menuduh Washington terus memberlakukan sanksi dan blokade laut serta meningkatkan apa yang disebutnya sebagai “perang ekonomi” terhadap Iran.

Meski demikian, Baqaei mengatakan Iran akan terus menggunakan diplomasi ketika diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

“Kami tentu saja, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, akan menggunakan kemampuan dan instrumen diplomasi di mana pun diperlukan, baik untuk menjelaskan posisi kami maupun untuk menjamin dan mempertahankan hak-hak rakyat Iran,” katanya.

Iran bantah ada negosiasi baru dengan IAEA

Baqaei mengatakan Iran tetap melakukan komunikasi rutin dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), tetapi membantah adanya negosiasi baru antara Teheran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

“Misi kami untuk Badan Energi Atom Internasional di Wina melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait di badan tersebut ketika diperlukan,” katanya.

“Namun, jika yang Anda maksud dengan negosiasi adalah perkembangan baru antara Iran dan badan tersebut, tidak ada hal semacam itu,” tambahnya.

Baqaei kembali menegaskan posisi Teheran bahwa tidak ada aktivitas nuklir di lokasi Kuh-e Kolang atau Pickaxe Mountain.

Pernyataan itu disampaikan setelah Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi baru-baru ini mengatakan tidak terdapat bukti kuat yang mendukung tuduhan adanya aktivitas nuklir di lokasi tersebut.

Baqaei juga mengkritik pernyataan pejabat IAEA yang disebutnya kontradiktif dan bermotif politik, serta meminta badan tersebut bertindak sesuai mandatnya dan menghindari isu-isu yang dipengaruhi posisi politik negara-negara anggota.

Menurut Baqaei, pernyataan terbaru Grossi sejalan dengan posisi Teheran selama ini bahwa tidak ada aktivitas nuklir di lokasi tersebut.

Posisi Iran soal NPT tidak berubah

Menanggapi laporan bahwa Iran mempertimbangkan keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Baqaei mengatakan perdebatan mengenai isu tersebut memang berlangsung di kalangan pakar dan masyarakat.

Perdebatan itu, menurutnya, terutama berkaitan dengan pandangan bahwa Iran tidak memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut meskipun telah memenuhi kewajibannya.

Namun, Baqaei menegaskan posisi resmi Teheran belum berubah.

“Selama kami menjadi anggota dokumen ini, kami menganggap diri kami terikat pada kewajiban yang tercantum di dalamnya,” katanya.

Dia juga kembali menegaskan penolakan Iran terhadap senjata nuklir dengan menyebutnya bertentangan dengan ajaran agama negara tersebut dan sebagai senjata pemusnah massal yang “anti-kemanusiaan.”

Iran tak anggap Perjanjian Makkah sebagai ancaman

Secara terpisah, Baqaei mengatakan Teheran tidak memandang perjanjian pertahanan Makkah antara Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi sebagai ancaman terhadap Iran.

Menurut dia, ketiga negara tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah menghadapi ancaman dari Israel.

Baqaei mengatakan Iran akan terus melakukan konsultasi dengan Turkiye dan negara-negara lain di kawasan.

Dia menambahkan bahwa negara-negara kawasan semakin memandang kerja sama dan rasa saling percaya sebagai hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.