Pasar global bergerak melemah akibat kombinasi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober dan meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran

Pasar global melemah di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed Pasar global bergerak melemah akibat kombinasi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober dan meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran

Pasar global bergerak melemah pada Selasa di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) pada Oktober dan kembali memanasnya konflik militer Amerika Serikat (AS)-Iran yang mendorong harga minyak Brent menembus 90 dolar AS per barel.

Kekhawatiran terhadap pasokan energi meningkat setelah kembali pecahnya bentrokan militer AS-Iran, mendorong investor menjauhi aset berisiko dan kembali memberikan tekanan jual pada pasar obligasi.

Meningkatnya risiko geopolitik dan harga minyak diperkirakan mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi sekaligus menekan pasar saham.

Kekhawatiran terhadap tekanan inflasi juga memperkuat ekspektasi kebijakan hawkish The Fed, dengan pasar memperkirakan secara kuat bank sentral AS akan menaikkan suku bunga pada Oktober.

Ekspektasi tersebut dapat semakin menguat jika data penggajian nonpertanian (nonfarm payrolls) AS yang akan dirilis Jumat menunjukkan hasil yang kuat.

Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington akan membalas Iran setelah Teheran menargetkan pangkalan udara AS di Yordania dengan rudal balistik.

Kekhawatiran bahwa konflik baru di kawasan dapat menyebabkan gangguan berkepanjangan terhadap aliran energi melalui Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik 3,6 persen menjadi 91,5 dolar AS per barel pada Selasa.

Keputusan Rusia memperpanjang larangan ekspor diesel hingga 30 September juga menambah kekhawatiran mengenai pasokan bahan bakar olahan.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama G20 dalam pertemuan terbaru Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Washington, DC.

Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan pertumbuhan ekonomi AS tampaknya menguat dan bank sentral akan membahas persoalan belanja modal serta produktivitas dalam pertemuannya. Dia mengatakan The Fed akan terus berfokus pada reformasi di AS.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik menjadi 4,79 persen, level tertinggi sejak Januari 2025, di tengah kekhawatiran inflasi akibat kenaikan harga minyak dan meningkatnya ekspektasi kebijakan hawkish The Fed.

Indeks dolar AS naik 0,1 persen menjadi 99,5, sementara harga emas turun 0,5 persen menjadi 4.430 dolar AS per ons.

Bursa AS ditutup melemah

Bursa Efek New York ditutup melemah pada Senin, dengan indeks Dow Jones Industrial Average turun 0,7 persen, S&P 500 terkoreksi 0,33 persen, dan Nasdaq turun 0,12 persen.

Indeks-indeks saham AS kemudian mengawali perdagangan Selasa dengan pergerakan beragam.

Pasar saham Eropa juga bergerak melemah pada Senin ketika pasar obligasi kembali menghadapi tekanan jual dan meningkatnya ketegangan geopolitik memicu kekhawatiran terhadap inflasi.

Imbal hasil obligasi pemerintah Jerman tenor 10 tahun naik menjadi 3,32 persen, level tertinggi dalam 15 tahun, di tengah menguatnya kelompok politik sayap kanan jauh di negara tersebut.

Perdagangan di Bursa Efek London dihentikan karena hari libur, sementara kenaikan biaya pembiayaan di seluruh Eropa meningkatkan tekanan jual, terutama terhadap saham sektor properti dan teknologi.

Indeks harga konsumen Jerman pada Agustus naik 0,2 persen secara bulanan dan 2,9 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dari perkiraan.

Indeks CAC 40 Prancis turun 0,79 persen, DAX 40 Jerman melemah 1,17 persen, dan FTSE MIB 30 Italia turun 0,01 persen pada Senin. Indeks-indeks saham Eropa membuka perdagangan Selasa di zona merah.

Pasar Asia tertekan risiko geopolitik

Pasar saham Asia juga menghadapi tekanan jual kuat akibat meningkatnya risiko geopolitik dan kenaikan harga minyak.

Imbal hasil obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun mencapai 3 persen untuk pertama kalinya sejak 1996 setelah muncul laporan bahwa Bessent mendesak Bank of Japan (BoJ) untuk menaikkan suku bunga secara lebih agresif.

Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur RatingDog China naik dari 50,9 menjadi 51,5 pada Agustus, menunjukkan permintaan di sektor manufaktur negara tersebut tetap terjaga.

Namun, persoalan permintaan domestik serta tekanan terhadap sektor dan biaya akibat risiko geopolitik masih berlanjut.

Ekspor Korea Selatan melonjak 68,7 persen secara tahunan pada Agustus, melampaui perkiraan dan menunjukkan permintaan global, terutama terhadap produk teknologi, tetap kuat.

Menjelang penutupan perdagangan Selasa, indeks Kospi Korea Selatan turun 0,1 persen, Nikkei Jepang melemah 0,1 persen, dan Hang Seng Hong Kong turun 1 persen, sementara Shanghai Composite China bergerak relatif datar.