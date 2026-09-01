Iran bantah ekonomi runtuh, tegaskan cadangan valuta asing mencukupi

Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati menegaskan negaranya memiliki cadangan valuta asing yang cukup meskipun menghadapi peningkatan sanksi dan tekanan ekonomi AS

Iran sebut cadangan valuta asing cukup di tengah tekanan AS Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati menegaskan negaranya memiliki cadangan valuta asing yang cukup meskipun menghadapi peningkatan sanksi dan tekanan ekonomi AS

Iran memiliki cadangan valuta asing yang cukup meski menghadapi peningkatan sanksi dan tekanan ekonomi dari Amerika Serikat (AS), kata Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnasser Hemmati pada Selasa, seraya menyatakan bank sentral siap menyuntikkan 2 miliar dolar AS ke pasar valuta asing untuk menopang rial.

Ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump, Hemmati mengatakan, “Iran memiliki valuta asing, dan jumlahnya cukup.”

Berbicara dalam sebuah konferensi di Teheran, Hemmati mengatakan bank sentral siap menyuntikkan 2 miliar dolar AS ke pasar valuta asing, menurut kantor berita semi-resmi Tasnim.

Dia membantah klaim AS bahwa perekonomian Iran mengalami keruntuhan dan mengatakan negara tersebut terus memperoleh pendapatan serta piutang dalam valuta asing, selain memiliki cadangan domestik dan sumber daya lainnya yang menurutnya tidak dapat diungkapkan secara terperinci.

Hemmati mengatakan sistem ekonomi Iran tetap berfungsi meski menghadapi sanksi baru. Dia mengaitkan pelemahan rial baru-baru ini sebagian besar dengan faktor yang disebutnya sebagai faktor psikologis.

Dia juga menolak anggapan bahwa Iran telah memasuki kondisi hiperinflasi dan mengatakan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut masih rendah meskipun inflasi tetap tinggi dan tekanan terhadap perekonomian sangat besar.

Hemmati mengakui tingkat pengangguran meningkat akibat perang dan kerusakan pada sejumlah infrastruktur.

Dia menambahkan usaha kecil dan menengah akan menjadi prioritas dalam penyaluran pembiayaan pada paruh kedua tahun Iran.

Rial kembali tertekan

Pernyataan Hemmati disampaikan ketika rial Iran kembali menghadapi tekanan terhadap dolar AS di tengah meningkatnya sanksi AS dan dampak ekonomi dari perang AS-Israel.

Washington baru-baru ini memperluas kampanye tekanan ekonominya terhadap Teheran dengan menargetkan sumber-sumber utama pendapatan Iran serta perdagangan internasional negara tersebut.

Iran dan AS pada Juni menandatangani memorandum saling pengertian yang terdiri dari 14 poin dengan tujuan mengakhiri perang antara kedua negara.

Namun, kesepakatan sementara tersebut dengan cepat mengalami kebuntuan.