Pasukan AS mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa, menurut CENTCOM

AS lancarkan serangan baru terhadap target Garda Revolusi Iran Pasukan AS mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Selasa, menurut CENTCOM

Pasukan Amerika Serikat (AS) mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Iran pada Selasa, dengan Washington menyebut operasi tersebut sebagai respons atas upaya serangan terhadap kapal komersial di Selat Hormuz dan personel AS di kawasan.

“Hari ini pukul 12.00 waktu AS bagian timur (ET), pasukan AS mulai menyerang target-target Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Iran,” kata Komando Pusat AS (CENTCOM) melalui platform media sosial X.

CENTCOM mengatakan serangan tersebut dilakukan menyusul sejumlah upaya serangan terbaru oleh IRGC terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz dan personel militer AS yang ditempatkan di kawasan.

“Serangan tersebut menyusul upaya serangan baru-baru ini oleh IRGC terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz dan terhadap personel militer Amerika yang ditempatkan di kawasan,” kata CENTCOM.

Sebelum pengumuman CENTCOM, Axios juga melaporkan serangan terbaru tersebut dengan mengutip sejumlah pejabat AS.

Ketegangan antara Teheran dan Washington tetap tinggi sejak perang dimulai dengan serangan terhadap Iran pada akhir Februari.

Kesepakatan kerangka kemudian ditandatangani pada Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar.

AS pada Juli melancarkan kampanye pengeboman selama dua pekan dan kembali memberlakukan blokade laut setelah muncul perbedaan mengenai pelayaran di Selat Hormuz.