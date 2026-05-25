Iran pilih kembali Qalibaf sebagai ketua parlemen Media pemerintah Iran melaporkan pemilihan dilakukan melalui voting langsung anggota parlemen

Mohammad Bagher Qalibaf kembali terpilih sebagai Ketua Parlemen Iran dalam pemungutan suara yang digelar pada Senin, menurut laporan media pemerintah Iran.

Menurut laporan IRIB, pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh anggota parlemen untuk memilih 12 anggota inti pimpinan parlemen, yang terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, enam sekretaris, dan tiga pengawas.

Qalibaf merupakan salah satu tokoh politik utama di Iran dan saat ini juga dikenal sebagai negosiator utama Teheran dalam perundingan dengan Amerika Serikat yang dimediasi Pakistan.

Pemilihannya kembali terjadi di tengah berlanjutnya negosiasi antara Iran dan AS terkait upaya mengakhiri perang dan membahas isu nuklir Teheran.