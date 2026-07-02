Ukrajinski predsjednik poručio da Rusija trpi gubitke na frontu i u ekonomiji te da će Ukrajina odgovoriti na masovni ruski napad na Kijev

Zelenski: Putin gubi rat Ukrajinski predsjednik poručio da Rusija trpi gubitke na frontu i u ekonomiji te da će Ukrajina odgovoriti na masovni ruski napad na Kijev

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija zbog rata ima ozbiljne probleme i na frontu i u ekonomiji, poručivši da ruski predsjednik Vladimir Putin gubi rat.

Kako prenose ukrajinski mediji, Zelenski je govorio pred novinarima ispred zgrade u kijevskom okrugu Darnicki koja je uništena u ruskom napadu.

Ukrajinski predsjednik je naglasio da je zemlji potrebno više projektila za protivvazdušnu odbranu te je najavio da će Kijev odgovoriti na sinoćnji intenzivni ruski zračni napad na ukrajinsku prijestolnicu.

On je naveo da je očigledno da će Rusija dodatno pojačati napade na Ukrajinu, posebno balističkim raketama, dok je istovremeno istakao da ukrajinske snage posljednjih sedmica izvode uspješne napade na naftne i vojne objekte na Krimu, koji je Rusija nezakonito anektirala, što, kako je rekao, uznemirava rusko rukovodstvo.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopćila je da se nastavlja potraga i spašavanje nakon ruskog zračnog napada na Kijev.

Prema najnovijim podacima, broj poginulih porastao je na 21, dok je povrijeđeno 85 osoba, među kojima i dvoje djece.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ranije je saopćio da će 3. juli biti proglašen danom žalosti u glavnom gradu Ukrajine u znak sjećanja na žrtve napada.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da je Rusija u napadu na Kijev i druge dijelove zemlje ispalila ukupno 74 projektila različitih tipova, uključujući krstareće, balističke i hipersonične te lansirala 496 bespilotnih letjelica (dronova), dok je ukrajinska odbrana navela da je oboreno 48 projektila i 476 dronova.