Ukrajinski predsjednik obećao odgovor na napad, pozvao partnere da pojačaju pritisak na Moskvu

Zelenski kazao da je desetero ljudi ubijeno u ruskom napadu na regiju Harkov Ukrajinski predsjednik obećao odgovor na napad, pozvao partnere da pojačaju pritisak na Moskvu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u utorak da je desetero ljudi ubijeno, a nekoliko ranjeno u ruskom napadu u regiji Harkov.

U saopćenju, Zelenski je naveo da je napad pogodio područje na kojem su se nalazile pošta i trgovine, okruženo stambenim zgradama.

"Za sada se zna da je ubijeno desetero ljudi", rekao je on.

Službe hitne pomoći su ugasile požar na licu mjesta i nastavile rad na utvrđivanju okolnosti incidenta, dodao je on.

Zelenski je kazao da će Ukrajina odgovoriti na napad i pozvao međunarodne partnere da pojačaju pritisak na Rusiju.

Tvrdnja dolazi usred kontinuiranih ruskih i ukrajinskih udara na vojne ciljeve i naseljena područja, bez neposredne šanse za nastavak mirovnih pregovora kako bi se okončao rat koji je počeo 2022. godine.