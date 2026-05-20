Zelenski se nada nastavku trilateralnih mirovnih pregovora s Rusijom u narednim sedmicama Kijev očekuje da se Moskva neće skrivati od pregovora nakon što je ukrajinski tim imao dobre kontakte sa SAD-om, kazao je ukrajinski predsjednik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu da se Kijev nada nastavku smislenih trilateralnih mirovnih pregovora s Rusijom u narednim sedmicama, nakon onoga što je opisao kao dobre kontakte između ukrajinskih i američkih zvaničnika.

Govoreći tokom svog večernjeg obraćanja na Telegramu, naglasio je da Kijev očekuje da se ruska strana neće skrivati od pregovora.

"Ako se u ovim sedmicama možemo vratiti smislenoj trilateralnoj komunikaciji i ako uspijemo uključiti Evropljane, to će biti pravi rezultat. Mi smo, sa svoje strane, spremni za takve odgovarajuće korake. Očekujem da će partneri također biti spremni i da se Rusi neće skrivati", rekao je.

Zelenski je također optužio Rusiju da razmatra scenarije za dodatne napade na sjeverne regije Ukrajine duž pravca Černihiv-Kijev iz Bjelorusije.

"Naravno, već radimo na jačanju naše odbrane u tom pravcu", rekao je, dodajući da Ukrajina poduzima preventivne mjere u vezi s Bjelorusijom i dijelovima Rusije odakle prijetnja dolazi.

Također je upozorio Bjelorusiju na značajne posljedice ukoliko se Minsk direktno uključi u rat.

"Iskreno, već sam umoran od stalne prijetnje Ukrajini da bi Rusi u nekom trenutku mogli uključiti Bjelorusiju u širenje rata", rekao je.

Zelenski je dalje naveo da se ukrajinske sankcije dugog dometa pokazuju efikasnim, dodajući da se ciljevi Kijeva za maj manje-više u potpunosti ostvaruju.

"Udaljenost je gotovo 800 kilometara od državne granice Ukrajine, grad Kstovo, prerada nafte, pogodak je potvrđen", rekao je.

Ukrajinski predsjednik je naveo da ključne mete uključuju ruske rafinerije, skladišne objekte i drugu infrastrukturu povezanu s prihodima od nafte.