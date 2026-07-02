Ambasada saopćila da su aktivnosti nastavljene 1. jula nakon višemjesečnog ograničenog rada

Austrija ponovo uspostavila redovan rad ambasade u Teheranu Ambasada saopćila da su aktivnosti nastavljene 1. jula nakon višemjesečnog ograničenog rada

Austrija je ponovo uspostavila redovan rad svoje ambasade u Teheranu nakon višemjesečnih ograničenih aktivnosti povezanih s dešavanjima u Iranu i regionalnim tenzijama, saopćeno je iz diplomatske misije.

U objavi na Instagramu, Ambasada Austrije navela je da su redovne aktivnosti u glavnom gradu Irana ponovo pokrenute 1. jula.

Dodaje se da će datum ponovnog uspostavljanja konzularnih usluga biti naknadno objavljen putem zvaničnih kanala.

Ambasada je ranije 2025. godine obustavila konzularne usluge, navodeći tada nepremostive prepreke povezane s razvojem situacije u Iranu. Nije odmah bilo jasno da li su konzularne aktivnosti u međuvremenu bile u potpunosti obnovljene prije ove najnovije odluke.

Rad diplomatske misije bio je dodatno pogođen tokom američko-izraelskog rata protiv Irana koji je izbio 28. februara, što je izazvalo višesedmične vojne sukobe i pojačane sigurnosne tenzije u regionu.

Sukob je okončan u okviru tzv. Islamabadskog memoranduma o razumijevanju, koji je posredovan uz učešće Pakistana između Teherana i Washingtona, a s ciljem obustave neprijateljstava i stabilizacije situacije u regiji.