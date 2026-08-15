Iran tvrdi da su katarske snage zarobile tri iranska pilota nakon pada borbenih aviona

Rania R.a. Abushamala
15. august 2026.•Ažuriranje: 15. august 2026.
Tri iranska pilota zarobile su katarske snage nakon što su se njihovi borbeni avioni Su-24 srušili tokom napada u martu, objavila je u subotu iranska državna televizija.
Mohammad Bagherzadeh, šef Komiteta za potragu za nestalim osobama Generalštaba iranskih oružanih snaga, rekao je da su trojica pilota bila među četvoricom članova posade dva borbena aviona koji su se srušili tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.
"Tri iranska pilota zarobile su katarske snage nakon što su se borbeni avioni Su-24 srušili tokom martovskih napada", rekao je Bagherzadeh.
Katar se zasad nije oglasio povodom ove tvrdnje iranskih vlasti.