Iranske oružane snage navode da su tri pilota zarobljena nakon što su se njihovi avioni Su-24 srušili tokom martovskih napada

Iran tvrdi da su katarske snage zarobile tri iranska pilota nakon pada borbenih aviona Iranske oružane snage navode da su tri pilota zarobljena nakon što su se njihovi avioni Su-24 srušili tokom martovskih napada

Tri iranska pilota zarobile su katarske snage nakon što su se njihovi borbeni avioni Su-24 srušili tokom napada u martu, objavila je u subotu iranska državna televizija.

Mohammad Bagherzadeh, šef Komiteta za potragu za nestalim osobama Generalštaba iranskih oružanih snaga, rekao je da su trojica pilota bila među četvoricom članova posade dva borbena aviona koji su se srušili tokom rata s Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

"Tri iranska pilota zarobile su katarske snage nakon što su se borbeni avioni Su-24 srušili tokom martovskih napada", rekao je Bagherzadeh.

Katar se zasad nije oglasio povodom ove tvrdnje iranskih vlasti.