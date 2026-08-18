Gitanas Nauseda je kazao da bi napuštanje suda bilo teško opravdati nakon što je Litvanija podržala nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina od strane ICC-ja

Predsjednik: Litvanija ne planira napustiti ICC uprkos pritisku SAD-a Gitanas Nauseda je kazao da bi napuštanje suda bilo teško opravdati nakon što je Litvanija podržala nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina od strane ICC-ja

Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda isključio je mogućnost povlačenja svoje zemlje iz Međunarodnog krivičnog suda (ICC), objavili su lokalni mediji u utorak, nakon izvještaja da je Washington pozvao saveznike da preispitaju svoje veze sa sudom sa sjedištem u Hagu, javlja Anadolu.

U razgovoru za litvanski javni emiter LRT, Nauseda je rekao da se povlačenje iz ICC-ja trenutno ne razmatra u Litvaniji.

"Niko uopće ne postavlja to pitanje", rekao je.

Nauseda je istakao da bi napuštanje suda bilo teško opravdati s obzirom na prethodnu podršku Litvanije odluci ICC-ja da izda nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Za zemlju koja je pozdravila odluku Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje (ruskog predsjednika) Vladimira Putina kako bi se povukao iz ICC-ja – oprostite, kako bismo to objasnili našem narodu?", rekao je.

Napomenuo je da su svih 27 država članica EU stranke ICC-ja, dovodeći u pitanje obrazloženje zašto Litvanija treba drugačiji put.

"Sada govoriti o povlačenju iz Međunarodnog krivičnog suda, kada je 27 država članica Evropske unije dio njega, je akcija koju je potpuno teško shvatiti", dodao je.

Ove primjedbe uslijedile su nakon izvještaja LRT-a prošle sedmice da su američki zvaničnici izrazili zabrinutost Litvaniji zbog ICC-ja, posebno u kontekstu zemalja koje su domaćini američkim snagama.

Pozivajući se na izvore u Washingtonu, emiter je rekao da američki zvaničnici nisu eksplicitno povezali nastavak članstva Litvanije u ICC-ju sa prisustvom američkih trupa u zemlji niti su prijetili da će ih povući.

SAD je pojačao svoje protivljenje ICC-ju zbog postupaka suda u vezi s Izraelom, kao i zbog dugogodišnje zabrinutosti da bi američko vojno osoblje koje služi u inostranstvu moglo pasti pod njegovu jurisdikciju.

Odnosi Washingtona sa sudom su također bili zategnuti zbog istraga o navodima o mučenju i ratnim zločinima u koje su uključene američke trupe i osoblje CIA-e u Afganistanu i tajnim pritvorskim centrima u Evropi.

SAD, koji nije strana Rimskog statuta, uveo je sankcije nekim sudijama Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

ICC je osnovan prema Rimskom statutu radi krivičnog gonjenja pojedinaca za genocid, zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i zločin agresije kada nacionalni pravosudni sistemi nisu u mogućnosti ili ne žele istinski procesuirati takve slučajeve.

Litvanija je strana Rimskog statuta od 2003. godine.