Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da kontakti preko Katara i Pakistana ne predstavljaju pregovore, a tehnički razgovori s Omanom o plovnim rutama kroz Hormuški moreuz se nastavljaju

Iran: Nije donesena odluka o nastavku pregovora sa SAD-om Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da kontakti preko Katara i Pakistana ne predstavljaju pregovore, a tehnički razgovori s Omanom o plovnim rutama kroz Hormuški moreuz se nastavljaju

Iran još nije donio odluku o nastavku indirektnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je u petak iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, naglasivši da kontakte putem posrednika ne treba tumačiti kao povratak pregovorima.

Araghchi je odbacio navode prema kojima je potrebno produžiti 60-dnevno primirje iz sporazuma iz Islamabada, okvirnog mirovnog dogovora sa SAD-om postignutog u junu uz posredovanje Pakistana.

"Ono što je bilo sadržano u sporazumu iz Islamabada bio je kraj rata, a ne primirje", rekao je za iransku novinsku agenciju ISNA.

"Sjedinjene Američke Države prekršile su memorandum i borbe su nastavljene. Stoga nije bilo 60-dnevnog primirja koje bi trebalo produžiti", dodao je.

Kazao je da se period od 60 dana iz sporazuma odnosio na rok za pregovore usmjerene ka postizanju konačnog dogovora, a ne na trajanje primirja.

"I Katar i Pakistan nastavljaju razmjenjivati poruke i ostaju u kontaktu s nama, ali to ne znači pregovore. Još nije donesena nikakva odluka o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama", poručio je.

Araghchi je rekao da se pregovori Irana i Omana nastavljaju, ali da su u potpunosti odvojeni od bilo kakvih razgovora s Washingtonom.

Te razgovore opisao je kao tehničke pregovore usmjerene na uspostavljanje novih plovnih ruta kroz Hormuški moreuz, budući da prethodne rute više nisu odgovarajuće.

"Trenutno projektujemo privremenu rutu koja će kasnije postati stalna ruta", rekao je, dodajući da su uključeni stručnjaci obje zemlje, kao i iranske oružane snage, te da bi razgovori mogli biti uskoro završeni.

Araghchi je naglasio da tehničke pregovore o plovnim rutama ne treba miješati s pitanjem ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

"Nakon što ruta bude određena, pitanje ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza zavisit će od ispunjavanja drugih uvjeta kojih se Sjedinjene Američke Države moraju pridržavati", rekao je.