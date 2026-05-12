Trump kaže da Kuba "traži pomoć, razgovarat ćemo"

Kuba je "propala zemlja koja ide samo u jednom smjeru - prema dnu", kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da Kuba "traži pomoć" od SAD-a, dodajući: "Razgovarat ćemo."

"Nijedan republikanac nikada sa mnom nije razgovarao o Kubi, koja je propala zemlja i ide samo u jednom smjeru - prema dnu", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, prenosi Anadolu.

"Kuba traži pomoć i mi ćemo razgovarati", rekao je on.

"U međuvremenu, odlazim u Kinu", naveo je Trump, misleći na svoju ovosedmičnu posjetu Kini radi sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.

Retorika američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Kubi se intenzivirala, uključujući i ponovnu objavu (repost) na Truth Socialu u kojoj se sugerira da će posjetiti "slobodnu Havanu" prije odlaska s funkcije.

Trump je također naredio naftnu blokadu ovog ostrva.