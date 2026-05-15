Trump izjavio da je „postigao mnogo sjajnih trgovinskih ugovora“ s Kinom Američki predsjednik kazao da su razgovori obuhvatili Iran, Tajvan i moguće ublažavanje sankcija

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je Washington postigao „mnogo sjajnih trgovinskih ugovora“ s Kinom, uključujući velike nabavke aviona i motora, nakon razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu.

Govoreći novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One nakon odlaska iz Kine, Trump je posjetu opisao kao izuzetno uspješnu.

„Imali smo sjajan boravak. Bio je to nevjerovatan period. Predsjednik Xi je nevjerovatan tip“, rekao je Trump.

Trump je kazao da sporazumi uključuju kinesku kupovinu više od 200 aviona Boeing, uz obećanje za dodatnih 750 aviona, kao i između 400 i 450 motora od kompanije General Electric.

„Trgovat ćemo u velikim količinama“, rekao je Trump. „Naši poljoprivrednici će biti veoma sretni zbog ovog dogovora.“

Također je naveo da on i Xi nisu razgovarali o tarifama tokom dvodnevnih razgovora.

„Nismo razgovarali o tarifama“, kazao je Trump. „Mislim, oni plaćaju tarife. Plaćaju značajne tarife, ali nismo razgovarali o tome.“

„To pitanje nije ni pokrenuto“, dodao je.

Trump je izjavio da su dvojica lidera razgovarala i o Tajvanu, ali je napomenuo da tokom sastanka nije preuzeo „nikakvu obavezu ni u jednom smjeru“ u vezi s tim ostrvom.

Dodao je da Xi „ne želi vidjeti rat“.

Na pitanje o budućoj prodaji američkog oružja Tajvanu, Trump je rekao da će donijeti odluku „u narednom kratkom periodu“.

Trump se osvrnuo i na trenutne tenzije s Iranom, rekavši da ostaje otvoren za opciju da Teheran suspenduje svoj nuklearni program na 20 godina, iako je naglasio da bilo kakve garancije „moraju biti stvarne“.

Kada je upitan da li je odbio najnoviji prijedlog Irana, Trump je odgovorio: „Pogledam ga, i ako mi se ne svidi prva rečenica, samo ga bacim.“

Također je demantovao izvještaje da Iran i dalje zadržava značajne raketne kapacitete, tvrdeći da su iranske zalihe projektila smanjene za 80 posto tokom sukoba SAD-a s Iranom.

Trump je nadalje izjavio da će, nakon razgovora sa Xijem, razmotriti ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje su kupovale iransku naftu.

„Donijet ću odluku u narednih nekoliko dana“, rekao su on.