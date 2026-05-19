Arsenal nakon 22 godine ponovo prvak Engleske

Fudbaleri Arsenala osvojili su titulu prvaka Engleske prvi put nakon 22 godine, nakon što je Manchester City remizirao 1:1 na gostovanju kod Bournemoutha i tako ostao bez šansi da sustigne londonski klub na vrhu tabele Premier lige.

Kolo prije kraja prvenstva Arsenal ima nedostižna 82 boda, četiri više od drugoplasiranog Cityja, čime je ekipa iz sjevernog Londona i matematički osigurala naslov prvaka.

"Topnici" su tako stigli do svoje 14. titule prvaka Engleske, a prve još od legendarne sezone 2003/2004, kada je tim pod vodstvom Arsenea Wengera bez poraza osvojio prvenstvo i stekao nadimak "nepobjedivi".

Manchester City se nadao da će odluka o prvaku biti odgođena do posljednjeg kola, ali nije uspio ostvariti pobjedu protiv neugodnog Bournemoutha, koji je poveo u 39. minuti golom Elija Juniora Kropija.

Ekipa Pepa Guardiole do izjednačenja je stigla tek u petoj minuti sudijske nadoknade preko Erlinga Haalanda, ali taj pogodak nije bio dovoljan da zadrži City u utrci za naslov.

Arsenal će u posljednjem kolu gostovati kod Crystal Palacea, ali taj meč više neće imati rezultatski značaj u borbi za titulu.