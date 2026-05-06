Arsenal porazio Atletico i nakon 20 godina izborio finale Lige prvaka Junak londonskog tima bio je Bukayo Saka, koji je u 45. minuti utakmice zatresao mrežu gostiju

Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale UEFA Lige prvaka, prvi put nakon 20 godina, pošto su u revanš susretu polufinala na svom terenu savladali Atletico Madrid rezultatom 1:0, javlja Anadolu.

Junak londonskog tima bio je Bukayo Saka, koji je u 45. minuti utakmice zatresao mrežu gostiju. Akciji je prethodio prodor Viktora Gyokeresa, koji je izašao sam pred Jana Oblaka i uputio loptu ka Leandru Trossardu. Iako je slovenski golman odbranio Trossardov udarac, na odbijenu loptu je pravovremeno natrčao Saka i pospremio je u mrežu.

U nastavku susreta obje ekipe su imale nekoliko prilika za promjenu rezultata, ali su odbrane ostale na visini zadatka, te je minimalnih 1:0 ostalo na snazi do sudijskog zvižduka.

Kako je prvi meč u Madridu završen neriješenim rezultatom (1:1), ova minimalna pobjeda bila je sasvim dovoljna londonskoj ekipi za prolaz u samu završnicu takmičenja.

Ovim plasmanom Arsenal je ispisao historiju kluba, obezbijedivši svoje prvo finale Lige prvaka nakon pauze od pune dvije decenije.

Drugi finalista Lige prvaka biće poznat sutra nakon uzvratnog polufinalnog meča u kojem Bayern Munchen dočekuje Paris Saint Germain.



Ovogodišnje finale Lige prvaka zakazano je za 30. maj, na Puskas Areni u Budimpešti.