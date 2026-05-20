Za trenutnu regionalnu eskalaciju odgovornost snose upravo Washington i Zapadni Jerusalem, kazao je ruski izaslanik pri UN-u Nebenzia

Rusija za nuklearnu sigurnost na Bliskom istoku okrivljuje vojne akcije SAD-a i Izraela Za trenutnu regionalnu eskalaciju odgovornost snose upravo Washington i Zapadni Jerusalem, kazao je ruski izaslanik pri UN-u Nebenzia

Ruski izaslanik pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzia u utorak je okrivio Sjedinjene Američke Države i Izrael za pogoršanje prijetnji nuklearnoj sigurnosti na Bliskom istoku, dok je Washington optužio Iran da je navodno ciljao civilni nuklearni objekat u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Obraćajući se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a zbog prijavljenog napada dronom u blizini nuklearne elektrane Barakah u UAE, Nebenzia je rekao da je stav Rusije o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti principijelan i dosljedan po svojoj prirodi.

"Napadi na nove miroljubive nuklearne objekte u bilo kojoj zemlji svijeta, a posebno na one koji su pod zaštitom IAEA (Međunarodne agencije za atomsku energiju), kategorički su neprihvatljivi", rekao je.

Nebenzia je rekao da Moskva ostaje posvećena suverenitetu i teritorijalnom integritetu svih država u regiji, bez izuzetka, uključujući UAE.

On je tvrdio da napadi na civilne nuklearne objekte nisu bez presedana, referirajući se na ono što je opisao kao američke i izraelske napade na iranske nuklearne objekte u Fordowu, Natanzu i Isfahanu u junu 2025.

"Apsolutno je jasno da danas ne bismo morali raspravljati o prijetnjama nuklearnoj sigurnosti i radijacijskoj sigurnosti koje se pojavljuju na Bliskom istoku da nije bilo vojne avanture SAD-a i Izraela usmjerene na Iran", rekao je.

"Upravo Washington i Zapadni Jerusalem snose odgovornost za trenutnu regionalnu eskalaciju", dodao je Nebenzia.

Upozoravajući na rastuće tenzije, Nebenzia je rekao da se povećavaju prijetnje o potpunom uništenju iranskog energetskog sistema u kontekstu ratoborne retorike posljednjih dana.

"Pozivamo strane da napuste jezik prijetnji i podizanja uloga te da se odmah vrate na put političko-diplomatskog rješenja kako bi se došlo do trajnog i dugoročnog rješenja", rekao je.

U međuvremenu, američki izaslanik Mike Waltz osudio je Iran najstrožim mogućim riječima zbog napada dronom koji je, kako se navodi, došao iz Iraka te upozorio da je mogao izazvati katastrofalnu nuklearnu nesreću.

"Ovo je vrlo lako mogao biti napad u kojem bismo govorili o topljenju nuklearnog reaktora i neizrecivoj i neviđenoj humanitarnoj i ekološkoj krizi koju bi to izazvalo", rekao je Waltz.

Waltz je postavio pitanje da li Iran pokušava pretvoriti u oružje nuklearnu elektranu nakon što nije uspio dobiti nuklearno oružje.

"Najveća ironija je da su, dok su Iranci neodgovorno težili proizvodnji nuklearnog oružja, SAD poduzele akciju da to zaustave, a sada, iz čiste očajničke i stvarne nepromišljenosti, oni pretvaraju miroljubivu nuklearnu energiju susjeda u oružje", rekao je.

U nedjelju su zvaničnici UAE saopćili da je požar izbio u blizini elektrane Barakah zbog napada dronom koji je došao s teritorije Iraka.

Dešavanja dolaze u trenutku pojačanih regionalnih tenzija od kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran u februaru. Teheran je odgovorio napadima na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uključujući UAE, te zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog dogovora. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.