Izraelski oficir poginuo na jugu Libana Više izraelskih vojnika također ranjeno u sukobima s Hezbollahom, javlja izraelski list "Yedioth Ahronoth"

Izraelska vojska saopćila je u utorak navečer da je jedan njen oficir poginuo na jugu Libana usljed nastavka kršenja primirja.

U saopćenju vojske nije navedeno više detalja.

Međutim, izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je da je oficir poginuo u utorak ujutro tokom razmjene vatre s borcem Hezbollaha u selu Qawzah, sjeverno od mjesta Aita al-Shaab na jugu Libana.

List dodaje da je u sukobu ranjeno i nekoliko izraelskih vojnika, bez navođenja tačnog broja.

Od 2. marta 2026. godine Izrael provodi opsežnu ofanzivu na Liban u kojoj su, prema zvaničnim libanskim podacima, poginule 3.042 osobe, ranjena 9.301 osoba, dok je više od 1,6 miliona ljudi raseljeno.