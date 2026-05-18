Hrvatski predsjednik odbio prijedlog za izraelskog ambasadora zbog politike vlade Milanović poručio da kandidat neće dobiti odobrenje, navodeći postupke izraelskih vlasti i spor oko diplomatskog protokola

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odbio je dati saglasnost za predloženog izraelskog ambasadora, pozivajući se na politike koje vode trenutne izraelske vlasti, saopćeno je u ponedjeljak iz Ureda predsjednika.

"Predloženi ambasador Države Izrael nije dobio niti će dobiti, saglasnost predsjednika Republike", navodi se u saopćenju.

U saopćenju se ističe da je Ured predsjednika Hrvatske ranije izbjegavao javno komentarisati diplomatska imenovanja u skladu s praksom, ali da je Izrael odstupio od tog nepisanog pravila objavom imena kandidata prije formalnog odobrenja.

"S obzirom na ovaj postupak izraelske strane", navodi se, predsjednik je potvrdio da kandidat neće biti odobren.

Predsjedništvo je naglasilo da je davanje ili uskraćivanje saglasnosti za strane ambasadore suvereno pravo Hrvatske i u nadležnosti predsjednika.

Dodaje se da nikakav javni ili politički pritisak neće promijeniti odluku predsjednika.

Do sada nije bilo reakcije izraelske vlasti na ovo saopćenje.