Propalestinske grupe protestuju zbog koncerta izraelskog dirigenta u Briselu Organizacije civilnog društva kažu da kulturne institucije ne mogu djelovati kao da su politika i kultura odvojene sfere

Propalestinsko civilno društvo i kulturne organizacije održale su protest u utorak u Bozaru u Briselu, pozivajući na otkazivanje planiranog nastupa izraelskog dirigenta Lahava Shanija u novembru, javlja Anadolu.

U otvorenom pismu, grupe uključujući Cadi za Palestinu, Belgijski akademski i kulturni bojkot Izraela i Anticionistički jevrejski savez Belgije, zajedno s nekoliko članova kulturnog osoblja, umjetnika i akademika, izrazile su protivljenje Shanijevom pozivu, objavio je informativni portal Bruzz.

Potpisnici su rekli da Bozarova odluka proturječi onome što su opisali kao etičku dužnost da se ne šuti u vremenima kada se Gaza i Palestinci i dalje suočavaju s masovnim raseljavanjem, bombardovanjem, glađu i sistematskim uništavanjem civilnog života i infrastrukture.

"U slučaju koji je Međunarodni sud pravde prepoznao kao mogući genocid, kulturne institucije ne mogu nastaviti funkcionisati kao da politika i kultura postoje u odvojenim sferama", rekli su.

Organizacije su pozvale Bozar da preispita poziv i podrži ono što su opisali kao rastuće međunarodne pozive umjetnika i kulturnih radnika za kulturni bojkot Izraela.

Bozar je, međutim, izrazio žaljenje zbog protesta i branio je svoju programsku politiku, naglašavajući polifoniju i svoju ulogu savezne kulturne institucije koja ugošćuje međunarodne glasove.

Umjetnički direktor Christophe Slagmuylder rekao je da Bozar nastavlja pružati platformu za različite perspektive sve dok ne podržavaju nasilje ili se protive ljudskim pravima.

"Bozar nedvosmisleno govori protiv rata u Gazi i protiv genocida", dodao je Slagmuylder, napominjući da je debata o kulturnim bojkotima također legitimna.

Izraelska vojska nastavila je s napadima na Gazu uprkos prekidu vatre, ubivši najmanje 877 Palestinaca i ranivši 2.602, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

U više od dvije godine brutalnog rata ubijeno je više od 72.000 Palestinaca, ranjeno više od 172.000.

Uništeno je i oko 90 posto civilne infrastrukture.