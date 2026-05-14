Trump samit u Pekingu ocijenio izuzetno pozitivnim, pozvao Xija u SAD u septembru Američki predsjednik izjavu dao tokom državnog banketa s kineskim predsjednikom Xijem

"Samit u Pekingu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio je izuzetno pozitivan”, izjavio je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, uputivši poziv Xiju da posjeti SAD u septembru.

"Još jednom vam hvala, predsjedniče Xi, na ovoj prelijepoj dobrodošlici. Večeras mi je čast da vama i gospođi Peng uputim poziv da nas posjetite u Bijeloj kući 24. septembra i radujemo se tome", rekao je Trump, misleći na kinesku prvu damu Peng Liyuan.

Trump je ove izjave dao tokom državnog banketa, nazdravljajući "bogatim i trajnim vezama između američkog i kineskog naroda".

"To je veoma poseban odnos. Želim vam još jednom zahvaliti, ovo je bio nevjerovatan period vremena. Hvala vam, predsjedniče Xi", rekao je Trump.

"Danas smo imali izuzetno pozitivne i produktivne razgovore i sastanke s kineskom delegacijom, a i ovo večeras je još jedna dragocjena prilika da među prijateljima razgovaramo o nekim stvarima o kojima smo danas govorili, a koje su dobre i za Sjedinjene Države i za Kinu. Bila mi je velika čast biti s vama", dodao je.

Napominjući da odnosi američkog i kineskog naroda sežu do samog osnivanja SAD-a, Trump je zahvalio Xiju na veličanstvenoj dobrodošlici.

Američki predsjednik je istakao da dvije zemlje imaju mnogo toga zajedničkog, ukazujući na vrijednosti napornog rada, hrabrosti i uspjeha, te rekao: "Svijet je posebno mjesto kada smo nas dvojica ujedinjeni i zajedno."

Trump se nalazi u trodnevnoj državnoj posjeti Kini, što je prva posjeta jednog aktuelnog američkog predsjednika toj zemlji u posljednjih devet godina.