Američki kongresmen vrši pritisak na šefa CENTCOM-a zbog smrtonosnog napada na školu u Iranu Kongresmen traži potvrdu o ulozi SAD-a u napadu na školu u Iranu u kojem je poginulo više od 150 djevojčica, komandant tvrdi da je istraga u toku

Čelnik demokrata u Odboru za oružane snage Predstavničkog doma američkog Kongresa u utorak je zatražio odgovore od šefa američke Centralne komande (CENTCOM) u vezi s napadom u kojem je 28. februara ubijeno više od 150 djevojčica u osnovnoj školi u Iranu.

Zastupnik Adam Smith, rangirani član odbora, pozvao je admirala Brada Coopera da prizna američku odgovornost za napad na školu, u kojem je, prema iranskim zvaničnicima, poginulo 175 osoba, uključujući više od 150 učenica.

"Prilično je jasno šta se tamo desilo", rekao je Smith, napominjući da je u ranijim incidentima američka vojska brzo priznavala greške čak i dok su istrage još bile u toku.

"Možete li u ovom trenutku priznati da je ta greška napravljena i da smo mi odgovorni? Da to nismo željeli uraditi i da to ne želimo ponoviti", pitao je Smith.

Cooper je odbio preuzeti odgovornost.

"Sjedinjene Američke Države ne gađaju civile namjerno", rekao je Cooper.

"Niti je iranski narod naš neprijatelj. IRGC je u ovom slučaju protivnik", dodao je.

"Admirale, postavio sam vam vrlo konkretno pitanje i zanima me odgovor", rekao je Smith.

"Istraga je u toku", odgovorio je Cooper.

Cooper je rekao da se škola nalazi blizu aktivne raketne baze IRGC-a, što incident čini složenijim od uobičajenog napada te je obećao transparentnost nakon završetka istrage.

Smith je odgovorio da ne vjeruje tom odgovoru.

"Ono što smo vidjeli od ovog ministra odbrane (Pete Hegseth) i njegovog neosjetljivog odnosa prema pravilima angažovanja i zaštiti civilnog života može nas učiniti sumnjičavim", rekao je.

Dodao je da odbijanje administracije da prizna moguće greške upravo objašnjava zašto se nalaze u ovoj situaciji bez izlaza.

Nekoliko američkih medija je, pozivajući se na preliminarne američke procjene, objavilo da je škola možda pogođena američkom raketom Tomahawk.