SAD uklonio UN-ovu eksperticu Francescu Albanese s liste sankcionisanih osoba Ministarstvo finansija uklonilo specijalnu izvjestiteljicu za palestinska prava s liste posebno označenih državljana nakon što je američki sudija presudio da sankcije krše njeno pravo na slobodu govora

Sjedinjene Američke Države uklonile su specijalnu izvjestiteljicu Ujedinjenih nacija za ljudska prava Palestinaca Francescu Albanese sa svoje liste posebno označenih državljana, prema podacima objavljenim u srijedu na internet stranici američkog Ministarstva finansija.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je savezni sudija prošle sedmice blokirao sankcije administracije Donalda Trumpa protiv Albanese, presudivši da one krše njena prava iz Prvog amandmana američkog Ustava.

Albanese, italijanska državljanka koja živi u Tunisu, bila je sankcionisana nakon što je podsticala Međunarodni krivični sud (ICC) u Hagu da pokrene postupke protiv izraelskih zvaničnika zbog njihovih postupaka u Gazi.