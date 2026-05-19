SAD zaplijenio tanker povezan s Iranom u Indijskom okeanu Brod pod sankcijama vjerovatno prevozio više od milion barela iranske sirove nafte, javlja "Wall Street Journal"

Sjedinjene Američke Države zaplijenile su tanker povezan s Iranom u Indijskom okeanu, objavio je u utorak "The Wall Street Journal", dok Washington nastavlja vojni i ekonomski pritisak na Teheran uprkos nastavku pregovora.

Tanker poznat pod nazivom "Skywave" stavljen je pod američke sankcije u martu zbog uloge u transportu iranske nafte, a vjerovatno je prevozio više od milion barela sirove nafte ukrcane na iranskom ostrvu Kharg u februaru, navodi se u izvještaju.

"Wall Street Journal", pozivajući se na posrednike i podatke kompanije Lloyd’s List Intelligence, navodi da je brod djelovao u području poznatom po tajnim transferima nafte s broda na brod.

Izvještaj dolazi u trenutku kada su regionalne tenzije i dalje povišene nakon američkih i izraelskih udara na Iran krajem februara.

Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate te zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.