Engleski klub u finalu u Istanbulu savladao Freiburg rezultatom 3:0 i stigao do drugog velikog evropskog naslova

Aston Villa osvojila Evropsku ligu i prekinula trodecenijski post bez trofeja Engleski klub u finalu u Istanbulu savladao Freiburg rezultatom 3:0 i stigao do drugog velikog evropskog naslova

Aston Villa osvojila je naslov prvaka UEFA Evropske lige nakon što je u finalu na stadionu Besiktas Park u Istanbulu uvjerljivo savladala njemački Freiburg rezultatom 3:0, čime je prekinula 30-godišnji period bez osvojenog trofeja.

Engleski tim dominirao je tokom cijelog susreta, a pobjedu su najavili Youri Tielemans i Emi Buendia sjajnim pogocima u prvom poluvremenu. Konačnih 3:0 postavio je Morgan Rogers u nastavku utakmice.

Ovim trijumfom Aston Villa je osvojila drugi veliki evropski trofej, 44 godine nakon što je 1982. godine postala prvak Evrope. Na tribinama stadiona u Istanbulu bilo je prisutno devet članova te generacije koji su pratili novi evropski uspjeh kluba.

Trener Unai Emery tako je stigao do svog petog trofeja Evropske lige, potvrdivši reputaciju jednog od najuspješnijih stručnjaka u ovom takmičenju. Emery je preuzeo Aston Villu u novembru 2022. godine, kada se klub nalazio tik iznad zone ispadanja, a za kratko vrijeme uspio ga je pretvoriti u kandidata za vrh Premier lige i evropskog prvaka.

Među navijačima koji su slavili veliki uspjeh bio je i britanski princ William, dugogodišnji simpatizer Aston Ville. Klub je ovim trijumfom osvojio prvi veliki trofej još od Liga kupa 1996. godine.

Freiburg je imao nekoliko prilika na početku susreta, ali je Aston Villa ubrzo preuzela kontrolu. Tielemans je četiri minute prije kraja prvog dijela sjajnim volejom nakon kratko izvedenog kornera doveo engleski tim u vodstvo.

Buendia je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena spektakularnim udarcem sa 18 metara povisio na 2:0, praktično riješivši pitanje pobjednika.

Rogers je treći pogodak postigao pred istek sat vremena igre, nakon asistencije Buendije, čime je potvrđena potpuna dominacija Aston Ville.

Do kraja utakmice Amadou Onana pogodio je stativu, dok je Buendia propustio još jednu veliku priliku, ali je engleski klub već tada sigurno koračao ka evropskom trofeju.