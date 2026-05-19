UN upozorio da rat u Ukrajini postaje sve smrtonosniji iz dana u dan Snažno osuđujemo sve napade na civile i civilnu infrastrukturu, gdje god se oni dešavali, poručila je Kayoko Gotoh

Ujedinjene nacije (UN) su u utorak saopćile da se rat u Ukrajina intenzivira na svim frontovima, uz rekordni broj civilnih žrtava, napade na humanitarne konvoje i veliki manjak finansiranja koji prijeti da preoptereti napore pomoći.

"Duboko u petoj godini, rat u Ukrajini postaje sve smrtonosniji iz dana u dan", izjavila je pred Vijećem sigurnosti Kayoko Gotoh, direktorica Odjela za Evropu i Centralnu Aziju pri UN-ovim odjelima za politička i mirovna pitanja i mirovne operacije.

Navodeći da je prošlog mjeseca najmanje 238 civila ubijeno, a 1.404 ranjeno, što je najveći mjesečni broj civilnih žrtava zabilježen od jula 2025, Gotoh je to opisala kao kontinuirani obrazac rasta civilnih stradanja.

Od februara 2022. godine, navela je da je UN-ov ured za ljudska prava potvrdio najmanje 15.850 ubijenih civila, uključujući 791 dijete te još 44.809 ranjenih.

Ona je ukazala i na prošlosedmično zračno bombardovanje i dodala da je to bilo jedno od najvećih od početka rata Rusije protiv Ukrajine u februaru 2022. godine.

"Snažno osuđujemo sve napade na civile i civilnu infrastrukturu, gdje god se oni dešavali", rekla je.

Gotoh je pozdravila razmjenu zarobljenika uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, prema kojoj je 15. maja vraćeno po 205 zarobljenika sa svake strane kao prvi korak ka većoj razmjeni od 2.000. Pozvala je obje strane da finaliziraju detalje i u potpunosti provedu sve faze dogovorene velike razmjene.

Upozorivši da je prošla godina dana od nastavka direktnih pregovora bez većeg napretka, pozvala je obje strane da se bez odgađanja vrate za pregovarački sto.

"Pregovori bi trebali biti nastavljeni bez daljih odgađanja kako bi se spriječila dalja eskalacija", rekla je Gotoh.

U istom tonu, Edem Wosornu, direktorica Odjela za operacije i zagovaranje pri UN uredu za koordinaciju humanitarnih poslova, kazala je Vijeću sigurnosti da su humanitarni radnici prošle sedmice bili izloženi ponovljenim napadima te da su dva UN-ova konvoja pogođena dok su nosila pomoć za spašavanje života civilima u potrebi, iako su prethodno obavijestili nadležne organe.

"Od januara do aprila ove godine, tri humanitarna radnika su ubijena, a deset je ranjeno", rekla je, upozoravajući da se oružje koje se koristi brzo mijenja značenje pružanja pomoći koja spašava živote.

Naglasila je da je direktan napad na njih strogo zabranjen i može predstavljati ratni zločin.

Wosornu je navela da UN dopire samo do djelića od 10,8 miliona ljudi kojima je pomoć potrebna te da je gotovo tri četvrtine od potrebnih 2,3 milijarde dolara još uvijek nefinansirano, odnosno da nedostaje oko 1,7 milijardi dolara.

Obraćajući se Vijeću, Wosornu je pozvala na poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i pravovremeno finansiranje pomoći.

Upozorila je da kašnjenja prisiljavaju na nemoguće odluke o tome ko prima pomoć, a ko ne.