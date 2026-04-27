Američki državni sekretar tvrdi da je Iran ozbiljan u vezi s dogovorom

Iran je ozbiljan u nastojanju da postigne dogovor sa SAD-om, ali svaki sporazum mora spriječiti razvoj nuklearnog oružja, rekao je u ponedjeljak državni sekretar Marco Rubio.

"Mislim da su ozbiljni u vezi s izvlačenjem iz problema u kojem se nalaze", rekao je Rubio u intervjuu za Fox News.

Ukazao je na pogoršanje ekonomskih uslova u Iranu, uključujući inflaciju, poteškoće u isplati plata, kao i aktuelne sankcije.

"Svi problemi koje je Iran imao prije početka ovog sukoba i dalje postoje, a većina njih je pogoršava", rekao je.

"Moramo osigurati da svaki dogovor koji se postigne definitivno spriječi da u bilo kojem trenutku krenu ka razvoju nuklearnog oružja", dodao je.

Rubijeve izjave dolaze usred medijskih izvještaja koji sugeriraju da je Iran iznio prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza u zamjenu za to da SAD ukine svoju blokadu i okonča rat, uz odgađanje šireg pregovaranja o svom nuklearnom programu za kasniju fazu.

Odgovorio je i na tvrdnju Irana da je Hormuški moreuz otvoren.

"To su međunarodni plovni putevi. Ne mogu normalizirati niti možemo tolerirati da pokušavaju normalizirati sistem u kojem Iranci odlučuju ko može koristiti međunarodni plovni put i koliko im morate platiti da biste ga koristili", dodao je.

Iran i SAD su održali razgovore u Islamabadu 11. aprila, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata koji je počeo 28. februara.

Pregovori su uslijedili nakon dvosedmičnog primirja koje je posredovao Pakistan 8. aprila, a koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.

U toku su napori za organizaciju još jedne runde pregovora.

Oko 20 posto globalne opskrbe naftom svakodnevno prolazi kroz moreuz, a povećana nesigurnost je dovela do rasta cijena nafte, kao i troškova transporta i osiguranja.