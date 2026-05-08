Pomorski tragač: Tri prazna iranska tankera probila američku blokadu TankerTrackers je objavio da su plovila koristila vode kod Pakistana za povratak prema Iranu

Tri prazna teretna tankera u vlasništvu Nacionalne iranske tankerske kompanije prošla su liniju blokade američke mornarice u protekla dva dana nakon što su se vratila prema Iranu preko pakistanske ekskluzivne ekonomske zone, saopćila je u petak pomorska obavještajna firma TankerTrackers, javlja Anadolu.

Tri plovila imaju ukupni kapacitet prevoza sirove nafte od pet miliona barela, saopćila je firma.

TankerkTrackers je saopćio da su dva tankera potvrđena na satelitskim snimcima, dok se treći brod "Hasna" pojavio na automatskom sistemu identifikacije (AIS) kasno u četvrtak kod obale Shinasa, Oman, oko 254 nautičke milje, ili 470 kilometara, zapadno od linije blokade.

Firma je saopćila da se vizuelna potvrda "Hasne" još uvijek čeka, dok su identiteti druga dva tankera viđena na satelitskim snimcima podijeljeni sa njenim klijentima.

Do ovog razvoja događaja došlo je nakon što je Centralna komanda SAD-a u srijedu saopćila da su američke snage onesposobile kormilo tankera Hasna, koji je plovio pod iranskom zastavom, u Omanskom zaljevu nakon što posada navodno nije poštovala ponovljena upozorenja.



CENTCOM je saopćio da je tanker bio prazan i da je tranzitirao kroz međunarodne vode prema iranskoj luci kada je presretnut.

"Hasna više ne tranzitira prema Iranu", saopćio je CENTCOM, dodajući da američka blokada protiv brodova koji pokušavaju ući ili izaći iz iranskih luka ostaje na snazi.

Baze podataka za praćenje brodova navode "Hasnu" kao tanker za sirovu naftu pod iranskom zastavom, izgrađen 2003. godine, dužine više od 333 metra. VesselFinder također navodi da je plovilo pod američkim sankcijama.

Prijavljena kretanja tankera naglašavaju kontinuirane pokušaje plovila povezanih s Iranom da zaobiđu američku pomorsku blokadu, koja je poremetila protok sirove nafte u i iz iranskih luka i pojačala nadzor nad aktivnostima tankera oko Omanskog zaljeva, pakistanske isključivo ekonomske zone i prilaza Hormuškom moreuzu.