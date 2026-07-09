Američki senatori: Povratak Turske u program F-35 ojačao bi odbrambene kapacitete NATO-a Infrastruktura turske odbrambene industrije je široko priznata u Kongresu zbog njenog doprinosa NATO-u, kaže senatorica Jeanne Shaheen

Američki senatori izjavili su da bi mogući povratak Turske u program borbenih aviona F-35 bio pozitivan korak i za Ankaru i za Washington, naglašavajući potrebu jačanja kapaciteta odbrambene industrije NATO-a.

Govoreći novinarima na marginama 36. samita šefova država i vlada NATO-a, Jeanne Shaheen, članica Senatskog odbora za vanjske poslove i kopredsjedavajuća Posmatračke grupe Senata za NATO, kazala je da bi se pitanje moglo pokrenuti ako se pronađe rješenje za zabrinutosti u vezi s nabavkom ruskog sistema protivzračne odbrane S-400 od strane Turske.

Podsjetila je da je Turska isključena iz programa F-35 nakon kupovine tog sistema.

Shaheen je navela da bi povratak Turske bio pozitivan za obje strane ukoliko se ukloni prijetnja koju S-400 predstavlja za tehnologiju F-35 i ako se postigne dogovor.

„I dalje imamo pitanja na koja treba odgovoriti u vezi s predloženim rješenjima i još nismo dobili te odgovore“, kazala je, dodajući: „Vidjet ćemo šta će se desiti.“

Odgovarajući na pitanje Anadolu agencije o odnosima SAD-a i Turske, Shaheen je rekla da u američkom Senatu postoje kritike prema Turskoj, ali da Kongres generalno gleda pozitivno na odnose, posebno zbog njene uloge u NATO-u.

Istakla je da u Kongresu postoji snažna svijest o važnosti turske odbrambene industrije i njenog doprinosa savezu.

– Samit u ključnom trenutku

Shaheen je kazala da se NATO samit održava u važnom trenutku, izrazivši nadu da će razgovori potvrditi posvećenost saveza Ukrajini.

„Momentum je trenutno na strani Ukrajine i moramo učiniti sve da povećamo pritisak na Rusiju kako bi pristala na pregovore i postigla dogovor“, rekla je.

Dodala je da su sve članice NATO-a ispunile cilj izdvajanja od dva posto za odbranu te da su izdvajanja u 2025. godini porasla za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Shaheen je također navela da mnoge članice razmatraju učešće u aktivnostima razminiranja u Hormuškom moreuzu, ocijenivši da bi takva podrška bila važna i za napore da se rat s Iranom okonča pregovorima.

Senator Mike Rounds rekao je da su predstavnici NATO-a s kojima se sastao tokom samita naglasili potrebu da njihove zemlje učine više i izdvoje više sredstava za vlastitu odbranu.

– Turska važan doprinosilac NATO-u

Rounds je istakao da je Turska važan doprinosilac NATO-u te da bi jačanje njenih kapaciteta koristilo savezu.

„Sve što možemo učiniti da im pružimo resurse kako bi bili još snažniji u suprotstavljanju ruskim prijetnjama u Evropi ide u korist svima nama. Jedan od tih alata je i F-35“, rekao je.

Dodao je da je NATO doživio velike promjene nakon ruskog napada na Ukrajinu te da jačanje industrijske baze odbrane treba biti među glavnim prioritetima.

Rounds je rekao da su svi saveznici potrebni u tom procesu, dodajući da Washington želi da Turska, zajedno s drugim članicama NATO-a, doprinese razvoju odbrambene industrijske infrastrukture saveza.

„Turska je bila među zemljama odabranim za učešće u proizvodnji aviona F-35, što pokazuje visok nivo tehnološke kompetencije“, kazao je.

– „NATO je živ i snažan“

Senator Dick Durbin rekao je da je samit pokazao da podrška NATO-u nije ograničena samo na SAD.

„NATO je živ i snažan“, rekao je.

Dodao je da će podrška Ukrajini u suprotstavljanju ruskim napadima biti nastavljena odlučno.

„Postoji nedvosmislena posvećenost pobjedi Ukrajine protiv invazije Vladimira Putina“, rekao je.

Istakao je da je Ukrajina ostvarila značajan napredak, posebno zahvaljujući tehnološkim inovacijama u posljednjim mjesecima, uprkos tome što rat traje više od četiri godine.

– „Potrebno više rada na zajedničkoj proizvodnji“

Senator Chris Coons rekao je da su saveznici od prošlog NATO samita u Hagu ostvarili značajan napredak u oblasti odbrane i isporuke municije potrebne Ukrajini.

„Evropa se ubrzano naoružava i ulaže u modernizaciju svoje odbrambene industrije“, kazao je Coons, dodajući da je potrebno još raditi na zajedničkoj proizvodnji.

Izrazio je nadu da će se koncept NATO 3.0 razvijati postepeno u narednim godinama.

„U trenutku kada se naši protivnici sve više zbližavaju, opremaju i dijele vojnu tehnologiju, NATO nam je potrebniji nego ikad“, rekao je.

Dodao je da je kapacitet turske odbrambene industrije bio vidljiv tokom samita te ocijenio sastanak kao pozitivan razvoj.

Coons je istakao da je samit također pružio važnu priliku za prevazilaženje dugogodišnjih pitanja u strateškim odnosima dviju zemalja.

Predstavnik SAD-a Mike Turner, šef američke delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, rekao je da budžetske mjere za odbranu koje razmatra Kongres jasno pokazuju podršku NATO-u i Ukrajini.

„Nismo odustali od Ukrajine“, rekao je Turner, dodajući da Washington svakodnevno radi na podršci Kijevu.