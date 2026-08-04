SAD prvi put nakon smrtonosnih potresa u junu deportovao Venecuelance Avion sa 147 venecuelanskih migranata sletio u sjeveroistočnu državu Anzoategui

Sjedinjene Američke Države u ponedjeljak su nastavile deportacijske letove prema Venecueli, vraćajući više od 100 migranata prvi put nakon razornog potresa koji je krajem juna pogodio tu zemlju, objavio je u utorak CNN.

Prije katastrofe administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa deportovala je stotine Venecuelanaca sedmično. Letovi su obustavljeni nakon što su dva snažna potresa usmrtila više od 6.000 ljudi i izazvala veliku materijalnu štetu.

Posljednji deportacijski let prije katastrofe prevozio je 146 osoba, od kojih je mnogo kasnije stradalo kada se srušio hotel u kojem su bili smješteni.

U ponedjeljak je avion sa 147 venecuelanskih migranata poletio iz Miamija i sletio u sjeveroistočnu državu Anzoategui.

Avion je stigao na Međunarodni aerodrom "General Jose Antonio Anzoategui" u gradu Barceloni, nakon što je glavni aerodrom u zemlji, Međunarodni aerodrom "Simon Bolivar", pretrpio značajna oštećenja u potresima.

Pozdravljajući povratnike, Mervin Maldonado, koji nadzire program povratka u Venecuelu, rekao je da se oni "vraćaju kući, kako bi se ponovo ujedinili sa svojim porodicama, nastavili obrazovanje, bili produktivni i doprinijeli nacionalnom razvoju".

Mnogi Venecuelanci pobjegli su od ekonomskih teškoća i političke represije, upuštajući se na opasna putovanja prema SAD-u.

Međutim, nakon što je Vrhovni sud prošlog oktobra omogućio Trumpovoj administraciji da ukine status privremene zaštićene imigracije za 300.000 Venecuelanaca, deportacije su povećane. ICE Flight Monitor zabilježio je 1.746 deportacija samo u maju, prije potresa.

Nakon što je administracija Donalda Trumpa u januaru zarobila predsjednika Nicolasa Madura, deportacijski letovi prošireni su pod vršiteljicom dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez.

Venecuelanske vlasti saopćile su u ponedjeljak da je ovaj let bio 165. od kada su deportacije obnovljene početkom 2025. godine u okviru migracijskog sporazuma između Caracasa i Washingtona.