Šef Direkcije za komunikacije pri Predsjedništvu Republike Turske poručio da će Ankara nastaviti podržavati legitimna prava palestinskog naroda i napore za uspostavu trajnog mira

Turska: Izrael namjerno podriva napore za postizanje mira u Gazi Šef Direkcije za komunikacije pri Predsjedništvu Republike Turske poručio da će Ankara nastaviti podržavati legitimna prava palestinskog naroda i napore za uspostavu trajnog mira

Šef Direkcije za komunikacije pri Predsjedništvu Republike Turske Burhanettin Duran osudio je u ponedjeljak najnovije izraelske napade na Palestince, ocijenivši da Izrael namjerno podriva sve napore usmjerene ka postizanju mira u Pojasu Gaze.

Duran je u objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal naveo da se najnoviji napadi na civile i zdravstvenu infrastrukturu događaju u trenutku kada diplomatske inicijative za postizanje prekida vatre i trajnog mira u Gazi bude nadu.

"U vrijeme kada diplomatske inicijative usmjerene ka postizanju primirja i trajnog mira u Gazi ulijevaju nadu, najnoviji izraelski napadi na civile i zdravstvenu infrastrukturu namjerno podrivaju sve napore za mir", poručio je Duran.

Prema njegovim riječima, napadi u kojima se zanemaruje pravo na život žena, djece i drugih nedužnih civila jasno pokazuju da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nije zainteresirana za okončanje sukoba, već za njegovo dalje produbljivanje.

Duran je pozvao međunarodnu zajednicu da zauzme efikasniji i principijelniji stav kako bi zaustavila, kako je naveo, agresivnu politiku koja ugrožava regionalnu stabilnost.

Istakao je da će Turska, pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nastaviti podržavati međunarodno pravo, ljudsko dostojanstvo i legitimna prava palestinskog naroda, kao i sve inicijative usmjerene ka uspostavi pravednog i trajnog mira.