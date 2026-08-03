Izvoz sektora u prvih sedam mjeseci ove godine dostigao 5,79 milijardi dolara, što predstavlja rast od 26,2 posto u odnosu na isti period prošle godine

Izvoz turske odbrambene i zrakoplovne industrije porastao 14,4 posto u julu Izvoz sektora u prvih sedam mjeseci ove godine dostigao 5,79 milijardi dolara, što predstavlja rast od 26,2 posto u odnosu na isti period prošle godine

Izvoz turske odbrambene i zrakoplovne industrije u julu je povećan za 14,4 posto na godišnjem nivou i dostigao je 1,12 milijardi dolara, saopćio je u ponedjeljak šef Direkcije odbrambene industrije Turske (SSB) Haluk Gorgun.

Gorgun je na turskoj društvenoj platformi NSosyal naveo da je sektor nastavio stabilan rast prodaje na međunarodnim tržištima te da je vrijednost izvoza u periodu od januara do jula iznosila 5,79 milijardi dolara, što je povećanje od 26,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Prema njegovim riječima, ukupna vrijednost izvoza odbrambene i zrakoplovne industrije u posljednjih 12 mjeseci dostigla je 11,2 milijarde dolara.

Turski izvoz u ovom sektoru u 2025. godini dostigao je rekordnih 10,5 milijardi dolara, uz godišnji rast od oko 48 posto.

Turska odbrambena industrija posljednjih godina proširila je prisustvo na međunarodnom tržištu kroz izvoz bespilotnih letjelica, oklopnih vozila, pomorskih platformi, oružanih sistema, municije, projektila, radara i tehnologija elektronskog ratovanja.

Istovremeno, Ankara nastoji smanjiti zavisnost od stranih dobavljača razvojem domaćih platformi i povećanjem lokalne proizvodnje u cijelom lancu odbrambene i zrakoplovne industrije.

Gorgun je istakao da Turska nastavlja jačati inženjerske kapacitete, proizvodne mogućnosti i globalnu konkurentnost sektora pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

"Rastuće izvozne brojke rezultat su zajedničkih napora cijelog ekosistema naše odbrambene industrije. Ovi podaci predstavljaju globalnu vrijednost turske inženjerske snage", rekao je Gorgun.

Zahvalio je kompanijama, inženjerima, tehničarima i svim učesnicima koji su doprinijeli izvoznim rezultatima sektora.