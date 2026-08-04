Hakan Fidan protekle sedmice je odvojeno telefonom razgovarao s ministrima vanjskih poslova Saudijske Arabije, Irana, Kuvajta i Ujedinjenog Kraljevstva

Turski ministar vanjskih poslova razgovarao s kolegama o aktuelnim globalnim krizama Hakan Fidan protekle sedmice je odvojeno telefonom razgovarao s ministrima vanjskih poslova Saudijske Arabije, Irana, Kuvajta i Ujedinjenog Kraljevstva

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan protekle sedmice razgovarao je telefonom s više svojih kolega o aktuelnim globalnim krizama.

Fidan je 31. jula telefonom razgovarao sa saudijskim ministrom vanjskih poslova Faisalom bin Farhanom. Dvojica ministara razgovarala su o najnovijim dešavanjima u regiji i naporima za okončanje aktuelnih sukoba.

Dan poslije, Fidan je razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Tema razgovora bila su najnovija dešavanja u procesu pregovora koji je u toku.

"Turska će nastaviti svoje napore kako bi okončala sukobe u našoj regiji i uspostavila trajni mir", rekao je Fidan tokom telefonskog razgovora.

Fidan je razgovarao s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova šeikom Jarrahom Jaberom Al-Ahmadom AlSabahom 3. augusta.

Tokom razgovora ministri su razmijenili mišljenja o najnovijim dešavanjima u regiji.

Kasnije istog dana Fidan je čestitao Zulfikaru Zeynuli, predsjedniku Turske demokratske stranke Sjeverne Makedonije, na imenovanju za državnog ministra te mu poželio uspjeh u novoj dužnosti.

Također 3. augusta Fidan je razgovarao s novim britanskim ministrom vanjskih poslova Edom Milibandom.

Čestitajući britanskom kolegi na novom imenovanju, Fidan je razgovarao o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, posebno u Gazi, najnovijim dešavanjima u ratu između Rusije i Ukrajine, kao i o naporima za okončanje sukoba u regiji.