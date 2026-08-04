Ankara pozvala sve strane da poduzmu konkretne mjere za sigurnost plovidbe nakon napada dronovima na dva broda u turskom vlasništvu

Turska izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog napada na civilne brodove u Crnom moru Ankara pozvala sve strane da poduzmu konkretne mjere za sigurnost plovidbe nakon napada dronovima na dva broda u turskom vlasništvu

Turska je u utorak izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog napada na civilne brodove u Crnom moru, nakon što su bespilotnim letjelicama napadnuta dva trgovačka broda u turskom vlasništvu prilikom isplovljavanja iz ruske luke Novorosijsk.

U napadu, koji se dogodio u ponedjeljak navečer, oštećeni su brodovi "Yasar" i "Nadezhda", a povrijeđeno je više članova posade, među kojima i turski državljani.

"Turska je ozbiljno zabrinuta što se, uprkos svim našim upozorenjima, rat između Rusije i Ukrajine sve više širi na područje Crnog mora na način koji pogađa i civilne brodove", saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske.

Ankara je pozvala sve strane uključene u dešavanja na Crnom moru da poduzmu konkretne mjere kako bi se osigurala sigurnost plovidbe.

"Ukoliko se ne poduzmu preventivne mjere, eskalacija u Crnom moru imat će višestruke negativne posljedice, uključujući i ugrožavanje sigurnosti snabdijevanja hranom", navodi se u saopćenju.

Iz Ministarstva su poručili da su sigurnost i zaštita turskih državljana apsolutni prioritet te da nadležni organi pažljivo prate zdravstveno stanje povrijeđenih članova posade.